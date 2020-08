Andrea Frigerio reveló que le hacían bullying en el colegio: "Me decían tero" Crédito: Instagram

22 de agosto de 2020 • 15:20

"Sufrí bullying". Con estas palabras, Andrea Frigerio recordó las situaciones que debió padecer durante su infancia y adolescencia en el colegio y explicó que aquella experiencia la llenó de inseguridad: "Hasta de grande no me sentía atractiva", aseguró.

La exmodelo y actriz sorprendió con la revelación en una charla íntima con Catalina Dlugi en su ciclo radial Agarrate Catalina. Allí, expresó: "Sufrí bullying porque me decían que era muy flaca, que no comía. Y la verdad es que comía como lima nueva".

"Me decían tero porque tenía las patitas muy flacas. Era muy chiquitita, era la primera de la fila hasta que crecí de golpe a los 15 años y terminé siendo la última", agregó. Esas críticas, según explicó la actriz, le generaban mucha inseguridad. "Siempre admiré a amigas mías que eran más bajitas, más proporcionadas con las piernas más gorditas. Yo quería ser más armónica", expresó Frigerio.

La protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza rememoró, además, que con el fin de evitar las burlas y para sentirse más cómoda, decidió tapar su cuerpo. "Lo que hacía era llevar el uniforme hasta las rodillas y me subía las medias para que no se vean las piernas. Yo ocultaba mi cuerpo, no tenía lolas... Y de golpe, me pasó como al Patito Feo, crecí. Pero hasta de grande no me sentía atractiva", afirmó.

Luego, al ser consultada si sufrió abusos durante su carrera tanto en las pasarelas como en su faceta como actriz, Frigerio explicó: "Lo que sí me pasó es pedir que no me llamen más por teléfono y que lo sigan haciendo, pero creo que eso es algo que le puede pasar a cualquier mujer, en cualquier ámbito. Igualmente, considero que esas cosas están cambiando, están aflojando; también estoy grande".