Andrés Calamaro dijo que no fumó marihuana durante su show en Montevideo

Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de noviembre de 2019 • 13:51

Este lunes, Andrés Calamaro generó algunos titulares después de que desde las redes sociales lo acusaran de fumar marihuana durante el show que dio el fin de semana en Montevideo. A raíz de esta polémica, el cantante utilizó ayer su cuenta de Facebook para emitir un comunicado negando las acusaciones y afirmando que ninguna de las personas que forman parte de su equipo fuma mientras trabaja.

"Si tengo que ser sincero, no fume hierba uruguaya en el Arena de Montevideo. Saqué del bolsillo un pitillo "de los míos", fumo siempre lo mismo desde hace 25 años y no le entro a la marihuana -del siglo 21- porque es muy fuerte. Además llevaba un mechero (encendedor) rebelde, que no me dio candela a la primera vez", comenzó diciendo.

El artista también defendió a su equipo de trabajo. "Somos una crew [equipo] muy enfocada, profesional y camaradas todos. Nadie consume más que una copa de vino o un puchito. Si me hubiera fumado un caño hubiéramos visto una humareda saliendo de mis pulmones. No me extraña si me ponen una multa porque en Uruguay son prolijos con la ley, en el aeropuerto nos requisan los encendedores, las tijeras y la yerba".

Crédito: Captura de video

"Fumar un pitillo es un rato sentado tranquilo. Premiarse con una seca, como con una copa, después de tocar me parece lo más normal del mundo", cerró Calamaro.

En varios videos que circularon por las redes en las últimas horas, se puede ver al cantante sacando de su bolsillo un cigarrillo, prendiéndolo y dándole una larga pitada. Esta no es la primera vez que el músico tiene un problema por hacer mención a la droga. En la década del 90 durante un show en La Plata había dicho que era una linda noche para fumarse "un porrito", lo que lo llevó a enfrentar una demanda judicial por apología al delito.

Si bien en Uruguay el cannabis es legal desde 2013, fumar en espacios cerrados está prohibido por ley. Por este motivo, Calamaro podría pagar una multa que va desde los 1100 a los 11 mil dólares gracias a la sanción que el Ministerio de Salud Pública le podría poner al estadio.