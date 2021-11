Andrés Nara opinó sobre el #WandaGate: “Me dolió mucho”

Invitado a Los ángeles de la mañana para presentar a su nueva novia, Debbie Giménez, Andrés Nara se metió en la polémica separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi y dio su opinión al respecto. Tras asegurar que no tiene una buena relación con el futbolista del PSG, Nara advirtió que con el tiempo pudo recuperar el diálogo con su hija mayor, aunque aún no conoce a sus nietas menores, Francesca e Isabella.

“Yo me mantuve alejado de las opiniones porque realmente me trajo muchas complicaciones. No quise hacer ningún tipo de declaración más allá de que tengo mi idea”, aseguró el padre de Wanda y Zaira en comunicación con el ciclo de eltrece. Sin embargo, dio su opinión sobre todo lo sucedido entre la empresaria y el futbolista. “Me dolió mucho, porque la verdad que Mauro se comportó muy bien con los chicos de Maxi [López, el ex de su hija], ellos tienen dos nenas... La verdad que yo no aposté mucho a la relación de entrada, y me he equivocado ”, comentó.

Sin embargo, el mediático dejó entrever nuevamente su preferencia por Maxi López, comentario que tiempo atrás le valió la relación con su hija. “Más allá de que yo no tengo relación con él [en referencia a Icardi], yo me incliné más por Maxi porque es el padre de los chicos. Quería que tengan una relación como la que están teniendo ahora. Yo quería eso, que estén más juntos y en comunión por los chicos. Ahora estoy contento porque se acomodó esa situación”, expresó.

Tras asegurar que se enteró de este conflicto por la televisión, Nara reveló cómo está actualmente el vínculo con Wanda. “No hablo desde el día de la madre, justo el día del conflicto. Tenemos un diálogo bastante limitado, no es como con Zaira o con Nora (su exmujer), que es más fluido. Con Wanda pudimos recomponer la relación con un diálogo más puntual en días festivos, pero no tenemos una conversación. Charlamos un poco cuando Nora se rompió un brazo, por si necesitaba algo, pero nada más”, confesó.

Mientras De Brito advertía que a Wanda le dolieron sus declaraciones de que “apostaba más por Maxi que por Mauro”, el entrevistado expuso su propia teoría por la cual aún no logra reconciliarse. “ Yo no conozco a las nenas, imaginate que para mí son Zaira y Wanda de chiquitas. Ella me dice todo el tiempo: ‘Prometeme que vas a conocer a las chicas’, pero tiene que ser de las dos partes. Como yo no me llevo muy bien con Mauro, calculo que es difícil entrar en la familia ”, reflexionó.

A su vez, Nara hizo referencia al supuesto conflicto que salpicó a Zaira y su marido, Jakob Von Plessen, quien fue señalado como el “encubridor” de Icardi en su supuesto encuentro clandestino con la China Suárez en París. “Zaira es una divina y Jakob también. Es un tipo impecable, alejado de los medios y todos estos comentarios”, opinó desmintiendo que estén separados. A su vez, confirmó que tanto Suárez como Paula Chaves eran muy amigas de su hija. “Paula es muy sensible y no sé si le habrá gustado mucho toda esta movida”, advirtió.

Respecto a la madre de sus hijas, Nora Colosimo, aclaró que con el tiempo pudieron limar asperezas y hoy mantienen una buena relación. “Siempre tuvimos una linda relación. Nora es una mujer impecable en todo sentido como madre, como abuela y como compañera. Lo que pasa es que ella se abocó mucho a las chicas y a sus nietos y dejó de atender un montón de cosas, de ella misma y de la pareja”, señaló dando cuenta de los motivos que los llevaron a distanciarse como matrimonio.