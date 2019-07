Un comentario de Agustina Kämpfer desató el enojo de Angel De Brito, quien no dudó en contestarle en Twitter Crédito: Instagram

Un mensaje privado que recibió Ángel de Brito en Twitter terminó desatando un duro cruce entre el periodista y Agustina Kämpfer. Y si bien el chimentero nunca ocultó la escasa simpatía que le generaba la panelista de Nosotros a la mañana, esta vez no perdió la oportunidad de hacer explícita su opinión.

Todo comenzó cuando el conductor de Los ángeles a la mañana decidió hacer pública en las redes la acusación de una vecina de Fabián Cubero y Mica Viciconte, en la que se aseguraba que la ex Combate le gritaba a las hijas que el futbolista tuvo con Nicole Neumann.

Durante la emisión de este lunes del programa Nosotros a la mañana, la modelo opinó sobre el tema y Kämpfer aprovechó el momento para hacerle una crítica indirecta a De Brito. "Yo le escribo a cualquiera por redes sociales 'El Pollo Álvarez trafica personas', y lo publicás y lo das por válido. No, no, paremos un poco. Sobre todo para no angustiar a una madre", expresó la panelista.

Sin mucha paciencia, De Brito recurrió a Twitter para responderle con dureza. "Hola, Agustina Kämpfer, dedícate a hablar de tus causas judiciales, Cristina, Boudou, Rial, o More. Es por lo único que estás en la tele. La fama prestada termina rápido. Andá a meditar y evitá darme clases", expresó en el primer mensaje.

Minutos más tarde, cuando Yanina Latorre se sumó a la polémica preguntando si "la chorra sigue hablando", De Brito volvió a hacer referencia al hecho. "Intentó explicarme al aire cómo dar una información. #PABRE", escribió.

A lo largo del día, el periodista siguió replicando mensajes contra la ex de Amado Boudou. "Y te faltó decirle que justifique los ingresos mientras estaba en pareja con el político, pero qué raro que en los medios le den trabajo a semejante encubridora", le escribió una usuaria. "Eso es lo que investiga la justicia", respondió él.

De Brito se encuentra actualmente de vacaciones, pero sigue estando muy activo en las redes sociales. Una usuaria comentó en Twitter que su descanso coincide con el de otros conductores de la televisión argentina, como por ejemplo, Mariano Iúdica -de Polémica en el bar e Involucrados- y justamente, el propio Rial.

"No está @AngeldebritoOk, no esta @iudica, no esta @rialjorge ... esta gente sabe algo y huyeron del país ...", le escribió la cuenta @dcevampiro al integrante del jurado de Showmatch, pero la respuesta de este expuso su rechazo hacia las figuras de América.

"No me iría con ellos, seguramente", dijo De Brito.