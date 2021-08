Ángel de Brito llevará a Nancy Pazos a juicio: “No me gusta que mientan”

El escándalo que se generó después de que el nombre de Florencia Peña apareciera en el listado de las personas que ingresaron a la Quinta de Olivos en pleno confinamiento estricto en 2020, no solo le trajo dolor de cabeza a la actriz sino también a Ángel de Brito. El periodista fue acusado por Nancy Pazos de haber hecho comentarios machistas contra la conductora de Flor de Equipo .

“Ángel se hace el pelo… y escribió concretamente: ‘Flor de gaterío’. ¿Me entendés? Hay que ser mala gente. El mismo señor que claramente nos pidió a todos que nos callemos cuando se casó. Entonces, ¿Dónde están los códigos?”, dijo ella en un móvil de Intrusos. Después de mandarle una carta documento a Pazos por calumnias, De Brito finalmente rompió el silencio en una charla con Pía Shaw en El espectador, por CNN Radio.

“Cuando te mandan o mandás una carta documento de ese estilo, es para que se retracte la persona que sentís que dijo algo incorrecto. En este caso esta señora dijo un montón de cosas que son mentiras y le pedí que se retracte”, explicó. “Tiene todo que ver con una columna que escribió en Infobae en donde me acusaba a mí de hacer una campaña contra Florencia Peña, cosa que está muy lejos de ser verdad, además de otras apreciaciones de ella”, contextualizó.

Nancy Pazos reveló que Ángel de Brito le envió una carta documento Twitter @NANCYPAZOS

“Por ejemplo, en un momento de la nota decía: ‘dio información selectiva sobre Florencia Peña y no habló de sus jefecitos Tinelli y Suar’. En principio no había hablado de ninguno de los tres, entonces es una de las tantas mentiras”, dijo manteniendo la calma en su voz. “Yo trabajé con ella así que estoy acostumbrado. En LAM se tuvo que retractar con Jorge Rial por cosas que había dicho de él que también eran mentira, la llevó a la justicia y tuvo que hacerlo. Me acuerdo que ese día me dijo: ‘Angelito, hagámoslo rápido así paso de largo y no me levanta nadie’. Y le hice ese favor, entre tantos otros que le hice”, rememoró el jurado de “La Academia”.

La intención de la carta documento enviada era una sola: “La intimé a que se retracte”. Como eso no pasó, el periodista planea continuar con el siguiente paso. “Cuando no te retractás, después la persona que inicia la acción decide si va a juicio o no, y en este caso la voy a llevar a juicio y voy a seguir porque no me gusta que mientan, sobre todo en algo tan delicado”, afirmó. “Como no se retractó va a seguir la acción civil y penal”, volvió a aclarar.

De Brito también confirmó que pudo hablar con Peña para aclarar lo ocurrido. “El día después de todo el escándalo hablamos con Florencia, y como ella hizo algunos retuits que me involucraban, le dije que se estaba sumando a cosas que no son”.

“Nunca le escribí para pedirle disculpas porque no había dicho lo que su panelista acusaba. Difícil es pedir disculpas de algo que no hice”, expresó. “Charlamos un rato del tema y quedamos en ir a cenar, lo que en algún momento se concretará”, culminó.

Tras recibir la carta documento, Nancy Pazos se volcó a Twitter para ironizar sobre la actitud de De Brito. “Aún no la leí, @AngeldebritoOk”, escribió junto a una foto del sobre. Luego, la periodista siguió: “Ahora entiendo por qué nadie se anima a hablar de vos, mientras vos te arrogás el derecho a hablar de todos”, continuó. “¿Me querés amedrentar con una carta documento? ¿Por qué no le pedís disculpas a Florencia Peña en público -no como hiciste en privado-y listo?”, completó.

LA NACION