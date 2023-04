Angela Bassett reveló un momento muy especial que vivió junto a Austin Butler durante los últimos Oscar

escuchar

La última noche de los Oscar dejó numerosas postales que formarán parte de la historia de esas estatuillas. Y haciendo a un lado a los ganadores y los films que se llevaron todos los aplausos, como es habitual, también son muy recordados algunos de los perdedores de la ceremonia, figuras que aspiraban a quedarse con la estatuilla, pero que se fueron con las manos vacías. Y parte de esa lista la integran Angela Bassett y Austin Butler, quienes habían sino nominados en las categorías a Mejor actriz de reparto y Mejor actor protagónico respectivamente. Bassett recordó recientemente el momento en el que de forma muy sutil, contuvo al intérprete cuando se reveló que él había perdido en su rubro.

Angela Bassett Chris Pizzello - Invision

La revista Times elaboró una lista con las 100 personas más influyentes del 2023, entre las que se encuentra el mismo intérprete de Elvis. En ese sentido, Bassett reveló como fue el momento en el que Brendan Fraser se consagró en los Oscar como el Mejor actor protagónico y cómo lo vivió Butler. “Durante la noche de los Oscar, con Austin sentado a mi lado, íntimamente llegué a comprender qué fue lo que sintió cuando había llegado el momento de saber si iba a subir esas escaleras hacia el escenario. Entonces tomé su mano y la sostuve suavemente mientras se revelaba el ganador. Y aunque su nombre no fue el que se anunció, Austin no es menos ganador por eso. Llegó el momento de que Austin le dijera adiós a Elvis, a medida que él comienza a abrazar un universo infinito de posibilidades como actor. Y no puedo esperar a ver qué será lo próximo que nos traiga”, expresó.

Austin Butler. Oscar 2023 . Alfombra roja

Bassett, que en 1993 fue nominada al Oscar por su composición como Tina Turner , confesó una profunda admiración por el trabajo de Butler en la piel del rey del rock. “Miré Elvis con un profundo aprecio por todo el trabajo que sabía que Austin le había brindado a su actuación”, escribió. Y agregó: “Muchas cosas atraviesan a un actor en su camino a componer un ícono, sin pretender ser esa persona, sino regalando una perspectiva sobre ese artista mientras se revelan fragmentos de su historia. Y uno sabe que cambia para siempre, cuando llega el momento de decirle adiós a esos personajes”. Y sin dejar de elogiar el trabajo del intérprete, la actriz concluyó: “Tu esperanza es que cuando alguien vea esa película, no te vea a vos, sino que vean el camino de un artista a través de una óptica diferente. Y Austin logró eso con una actuación brillantemente matizada”.

Película de Elvis Courtesy of Warner Bros. Pictures

Durante esa noche de los Oscar, Bassett perdió un Oscar y su expresión de desilusión fue una de las imágenes más viralizadas de la velada. La categoría mejor actriz de reparto se presentaba muy peleada. Las actrices en competencia eran Angela Bassett por Wakanda Forever; Hong Chau por La ballena; Kerry Condon por Los espíritus de la isla; y Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu por Todo en todas partes todo el tiempo. En los días previos a la ceremonia, Bassett sonaba como la gran candidata de la categoría, con Condon como segunda favorita. En tercer lugar y con menos chances a obtener el Oscar, aparecía Lee Curtis. Por este motivo, la sorpresa fue mayor cuando el sobre que escondía el nombre de la ganadora, la arrojó a la actriz a Lee Curtis como la dueña del Oscar a mejor actriz de reparto.

La reacción de Angela Bassett al escuchar el nombre de Jamie Lee Curtis

Cuando se conoció la ganadora, la primera reacción de la actriz fue de sorpresa, que luego mutó a una eufórica mezcla de alegría y emoción. No obstante, a algunas butacas de distancia, las cámaras también captaron la evidente expresión de pesar en el rostro de Angela Bassett. La actriz de Wakanda Forever se sentía muy confiada, y por este motivo su malestar fue más que evidente. De hecho, y a diferencia del resto de las intérpretes en competencia, ella ni siquiera atinó a aplaudir la victoria de su compañera de categoría.

En las redes sociales muchos usuarios se hicieron eco de la evidente desilusión que se llevó Bassett y algunas voces consideraron que fue un desaire no otorgarle el premio a una actriz que lleva tantos años en la industria.

Esa era la segunda vez que Bassett era nominada a los Oscar, sin lograr quedarse con la estatuilla. Su primera oportunidad en los premios fue en el año 1993 cuando fue nominada por su interpretación como Tina Turner en el biopic dedicado a esa cantante. Entonces lo perdió a manos de Holly Hunter por La lección de piano.

LA NACION