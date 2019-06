Ángela Torres fue acusada de apropiación cultural por sus trenzas

El escándalo estalló en redes sociales luego de que la actriz subiera dos imágenes a Instagram. Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Ángela Torres

La polémica estalló esta semana en redes sociales cuando Ángela Torres subió a su cuenta de Instagram una foto con un nuevo peinado: trenzas cosidas africanas. Rápidamente, gran cantidad de usuarios la acusaron de "apropiación cultural" por usar, siendo blanca, un peinado vinculado a la identidad de las mujeres afro y de esta manera vaciarlo de significado.

La mayoría de los comentarios apuntaron a que se saque las trenzas; hubo otros que eligieron explicar el porqué de la acusación. "Antes yo no lo entendía pero después de hablarlo con afrodescendientes comprendí lo que significan para ellos las trenzas y todo lo que hay detrás de lo que alguien puede ver como 'un simple peinado', pues no lo es. Nadie nació sabiendo. Yo tampoco lo sabía, pero ahora que lo sabés, si elegís seguir utilizando algo que no pertenece a tu cultura sabiendo que daña a otras personas", escribió un usuario.

Ángela Torres se refirió al tema a través de una historia de Instagram en la que pidió disculpas, en caso de haber ofendido a alguien. "Los artistas buscamos hacer pensar y también repensarnos a través de nuestro arte y, si bien detrás de mis trenzas sólo había un gusto personal, si eso generó que hablemos de un tema importante como la apropiación cultural, bienvenido sea el debate", escribió.

Hace unos meses, la actriz se refirió a las denuncias contra Juan Darthés, con quien compartió elenco en Simona. "Lo de Juan fue algo que tocó medio de rebote y de repente, yo no me lo esperaba", explicó sobre cómo sobrellevó las primeras acusaciones que salieron a la luz poco antes del estreno de la tira. "Admito que cuando me enteré que iba a protagonizar con él no me puse re contenta. Había un ruido, yo lo conocía porque mi mamá estuvo en Patito Feo y yo iba mucho a acompañarla. Recuerdo que Griselda con él todo mal, por eso entré con un concepto de su persona no tan errado de lo que fue".

La actriz recordó como se vivían esos momentos de tensión puertas para adentro. "No todo se manejó de la mejor manera, pero creo que la supimos llevar bastante bien. Era todo raro, imaginate que una persona estaba siendo acusada por todos lados, que todo el mundo hablaba de eso y estábamos en el ojo de la tormenta. Había gente esperando a la salida de las grabaciones para preguntarnos sobre eso y no sobre el programa", dijo.