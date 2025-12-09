Ángela Torres y Marcos Giles, el shippeo que se volvió realidad y todas sus fotos juntos

¿Cuántas veces los fanáticos fantasearon con que sus parejas favoritas de la ficción también estén juntas en la vida real? Si bien es cierto que muchas veces la química trasciende la pantalla y se vuelve un hecho, esta suele ser, en la mayoría de los casos, la excepción y no la regla. Pero, cuando ocurre, causa, sin duda, una verdadera revolución, sobre todo en las redes sociales. Ahora, aparentemente, el sueño de los seguidores de Luzu TV se hizo realidad. Después de meses de shippeo, indirectas, coqueteos, pícaras miradas, risueñas sonrisas y hasta algunos besos, Ángela Torres y Marcos Giles se habrían dado una oportunidad para el amor y abandonaron los estudios para mostrarse juntos y enamorados en la “vida real”.

Las interacciones de Ángela Torres y Marcos Giles en Nadie dice nada (Luzu TV) fueron el puntapié para que, tal y como lo hicieron con otras parejas, los fanáticos los apodaran “Margelita”, un acrónimo de sus nombres. Algunos dicen que una mirada puede valer más que mil palabras y aunque en un principio su relación parecía ser meramente platónica, durante los últimos días aparecieron fuertes indicios de que a veces la realidad supera la ficción y que, en su caso, ninguno de los dos pudo ocultar sus sentimientos. Desde el primer momento el público los apoyó y vieron con buenos ojos la relación, sobre todo tras las fuertes revelaciones de la actriz sobre su noviazgo con Thomas Nicolás Tobar, alias Rusherking.

Durante las emisiones de Nadie dice nada, los fanáticos empezaron a especular con una relación en la vida real entre Marcos Giles y Ángela Torres (Foto: X)

Entre besos robados y una romántica interacción en el escenario durante los shows de Nadie dice nada en el Antel Arena de Montevideo, Uruguay, Giles y Torres empezaron a despertar fuertes especulaciones sobre la verdad de su relación. Se sentaron juntos en una escalera, ella le dedicó una romántica canción, él la miró embelesado y juntos hicieron delirar al público. “Lo que acaba de pasar, fue mágico, estoy totalmente en shock y soy totalmente fan. Seguro ustedes también”, comentaron desde la cuenta de Instagram del programa de streaming.

La romántica escena de Ángela Torres y Marcos Giles en Uruguay

Aunque gran parte de sus actitudes podrían estar íntimamente relacionadas con “el show”, luego de que trascendieran imágenes de ambos caminando juntos por Punta Carretas, los fanáticos no tardaron en pronunciarse en las redes sociales sobre la presunta relación.

Luego de asistir a la entrega de los premios Ídolo y de posar juntos en la alfombra roja de Los personajes del año de Gente, el fin de semana la relación dio un vuelco de 180 grandes. ¿Qué pasó? Decidieron organizar una actividad fuera del ambiente laboral y el domingo 7 de diciembre fueron a La Bombonera a ver el partido de Boca y Racing. Lo curioso fue que él gestionó la cita.

El domingo Torres y Giles fueron a La Bombonera (Foto: X)

En un video que se viralizó en las redes se pudo ver que durante la gala de la revista, Giles se acercó a Leandro Paredes y le pidió “un palquito para dos” porque “Angelita quiere ir”. El campeón del mundo cumplió con el pedido. La cantante y el comunicador se pusieron sus camisetas y disfrutaron del partido. Si bien el resultado no fue el esperado - el equipo xeneize perdió 1-0 la semifinal del torneo Clausura - ellos pasaron una romántica tarde. Estuvieron a los abrazos y luego fueron a comer con los amigos de él.

“Les mentí, si quiero que me presuman, que me lleven a la cancha, que me presente a los amigos y que sea cariñoso”; “Conocer el mundo del otro porque a la persona te importa le importa”; “Estamos en ese momento bonito donde cada quien empieza a conocer a las personas importantes del otro, a su ritmo, paso a paso. Ellos van construyendo algo propio, dándole valor a su vínculo y a la persona que eligen”; “Chicas ayer en la cancha, hoy en el Vélez, ellos sirven romcom, sport romance, pop star, diferencia de altura. Los amo, son lo mejor que puede existir”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de X.

Los fanáticos de "Margelita" quedaron encantados con las salidas que compartieron los conductores de Luzu TV (Foto: X)

Los fanáticos reaccionaron a las salidas de Torres y Giles (Foto: X)

Y es que, así como el domingo compartieron juntos la pasión de él, el lunes Giles acompañó a Torres en uno de los días más importantes de su carrera. La cantante fue telonera de Shakira en el Estadio Vélez Sársfield en el marco de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour. Durante la previa, los captaron en una de las gradas mientras compartían unos mates. Cuando ella subió al escenario, él se ubicó entre el público para admirarla y luego vieron juntos el show de la barranquillera con las amigas de ella y su madre Gloria Carrá. Incluso hasta fue un caballero y le prestó su buzo a su presunta suegra.

El lunes Giles acompañó a Torres al Estadio Vélez Sársfield para su presentación como telonera de Shakira (Foto: X)

Aunque no está del todo claro si son o no novios, de lo que sí hay certezas es que, la química entre ellos, delante y detrás de cámaras, es innegable.