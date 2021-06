Ángeles Balbiani: “Toda la vida tuve un tema con el físico; sufrí mucho”

Ángeles Balbiani atraviesa un gran momento tras su reciente anuncio de que será nuevamente mamá. En una visita al programa Intrusos, la actriz y panelista contó cómo transita esta nueva etapa, al tiempo que habló de cómo vive los cambios físicos en su cuerpo.

Con la intención de dar un mensaje de concienciación sobre la importancia del amor propio, Balbiani compartió cómo ha sido para ella afrontar a lo largo de su vida distintas situaciones en las que su imagen corporal ha sido objeto de comentarios ajenos .

En diálogo con el panel, la actriz contó: “ Yo sufrí mucho los cambios físicos. Toda la vida tuve un tema con el físico . Está buenísimo que se empiece a hablar de la revolución de aceptarnos, de querernos. Las mujeres más que nada, porque yo le digo a mi novio ‘mirá la celulitis que me salió’, y él no tiene idea”, expresó primero.

Tras ello, reveló que desde chica vivió la situación de ser catalogada por su peso. “Siempre tuve sobrepeso. En el colegio no tenía un problema con mis amigas, pero el sexo apuesto te catalogaba como la gorda. Después entré a trabajar con Cris Morena y hacía un personaje de chica gorda. Entonces, cuando dejé de trabajar con Cris, di con un médico que me dio unas pastillas para adelgazar, que me dejó así, pero no era disfrutable lo que me estaba pasando ”, reconoció.

Tras ello, Balbiani atravesó su primer embarazo y dejó las pastillas, lo cual tuvo consecuencias sobre su sistema metabólico. Avanzado el período de gestación, el proceso de atención a su cuerpo continuó. “Tuve que desandar todo un camino, tuve que aprender qué hay que comer, qué no hay que comer, ver médicos, hacer gimnasia”, dijo.

Consultada por los polémicos comentarios que Cris Morena realizó en el programa de Jey Mammon, sugiriéndole al conductor que, para trabajar con ella, tendría que bajar algunos kilos, Balbiani dio su opinión: “A mí no me sorprendió, porque me parece que ella es de una generación en la que siempre el tema de estar flaco es un beneficio. Cuando a vos te dicen: ‘Qué flaca que estás’, te están diciendo un halago. No tienen ni idea si la mina está anoréxica, si tiene una enfermedad o si no le funciona el cuerpo”.

La ex Rebelde Way trabajó con la reconocida productora televisiva cuando tenía 21 y contó que, cuando la contrataron, fue por su peso. “Me eligieron para ese personaje”, dijo. A modo de conclusión, la actriz sugirió que “tiene que haber un cambio de raíz (refiriéndose a la forma en que se aprecia el físico)”.

