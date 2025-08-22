Así fue el tenso cruce entre Wanda Nara y Angie Balbiani: “Quiero saber cuánto te pagan”

Wanda Nara regresó a la Argentina luego de un breve viaje laboral a Los Ángeles y, como es habitual, su llegada a Ezeiza no pasó desapercibida para los medios. Las cámaras de todos los programas de espectáculos se congregaron para captar sus declaraciones y, en vivo por Puro Show (eltrece), la mediática no solo habló de su presente con Mauro Icardi, sino que también se refirió a los rumores que vinculan a la China Suárez con un supuesto embarazo. Sin embargo, el momento más álgido llegó cuando se produjo un cruce inesperado con la panelista Angie Balbiani.

En medio de la entrevista, Wanda hizo referencia a las críticas que recibió en algunos programas de televisión, ya que señaló que varias opiniones fueron emitidas sin conocer en detalle los expedientes judiciales. “Juzgó sin saber, sin sentarse a leer un expediente, simplemente habló”, disparó la conductora de Bake Off (telefe) al mencionar directamente a Balbiani. Pero la respuesta de la panelista no tardó en llegar: “Yo me siento en este programa y leo los expedientes de un lado y del otro”.

Wanda Nara no se contuvo y le dijo de todo a Angie Balbiani (Foto: Captura de pantalla @eltrece)

La conversación escaló rápidamente cuando Nara cuestionó la exposición de ciertos documentos judiciales. “Es muy violento lo que vos leés, sigue siendo violencia lo que difundís. No deberías alimentar amenazas hacia una mamá que está trabajando”, aseguró con firmeza. Por lo que Balbiani retrucó: “Ayer conté lo del deudor alimentario porque lo dijo la Justicia y eso es en tu beneficio. Me parece que te la estás agarrando con el mensajero”.

El intercambio continuó cuando Wanda, visiblemente molesta, marcó un punto sensible: “No es en mi beneficio, es hacía dos menores. Me extraña mucho de vos, que siendo amiga de Pampita, y sabiendo lo que vivió, seas tan desleal como mujer”. La panelista, enérgica, contraatacó: “¿Qué tiene que ver que sea mujer o amiga de Pampita? A mí no me dicen lo que tengo que decir, yo digo lo que creo”.

Wanda Nara describió los hechos de violencia que vivió con Mauro Icardi

La tensión aumentó cuando la periodista mencionó el derecho de las hijas de Wanda a ver a su padre, Mauro Icardi. “Soy empática con tus hijas, que son mujeres, y tienen derecho a ver a su papá”, lanzó. Ese comentario derivó en un intercambio sobre el régimen de visitas y las deudas alimentarias del futbolista con la Justicia.

El punto más crítico llegó cuando Wanda Nara deslizó una acusación inesperada: “La verdad, quiero saber cuánto te pagan, porque dentro de las amenazas decían que iban a pagarle a muchos periodistas”. Balbiani, ofendida, le respondió con vehemencia: “A mí no me pagan un peso. Imaginate si me van a pagar, si a vos no te pagan alimentos. Yo leo escritos judiciales, no vengo con opiniones personales”.