La feroz crítica de Angie Balbiani contra Flor Vigna y el Tucu López: “Dan vergüenza ajena”

A lo largo de más de diez años, Luciano Castro y Sabrina Rojas conformaron una de las parejas más estables del mundo del espectáculo. Una de las características más destacadas de su matrimonio fue el bajo perfil que mantuvieron. Sus dramas, conflictos e, incluso, su romántica intimidad quedó resguardada del curioso ojo público. Por eso, fue una gran sorpresa cuando, tras separarse, ambos volvieron a ponerse de novios con otras celebridades y comenzaron a compartir cada segundo. Aunque muchos aplauden esta actitud, otros la critican duramente y, dentro del último grupo, se ubica Angie Balbiani.

A pocos meses de anunciar su separación, tanto Luciano Castro como Sabrina Rojas se vieron envueltos en rumores de nuevos romances. Estos cobraron tanta fuerza que, finalmente, se vieron obligados a salir a aclarar los tantos. Por su parte, la actriz de Desnudos se puso de novia con el Tucu López mientras, su ex, comenzó una relación con Flor Vigna.

Rojas y López no se guardaron nada para la intimidad y, tanto en las redes sociales como en la televisión, son muy expresivos sobre el amor que sienten el uno por el otro. A través de su cuenta de Instagram, la conductora sube videos, fotos y múltiples textos que registran su día a día, el vínculo de su pareja con sus hijos y las costumbres que tienen puertas adentro.

Sabrina Rojas y el Tucu López Gerardo Viercovich

Castro y Vigna no están muy lejos. La joven cantante tiene un estatus de influencer que mantener y, por ende, su vida queda totalmente expuesta en Instagram. Esto, cabe aclarar, también incluye a su novio. Las filmaciones candentes y las escenas acarameladas no escasean en su perfil y, como si fuera poco, no se priva de dar explicaciones explícitas en las entrevistas. De esta manera, hizo públicos varios de los apodos íntimos que le puso al actor y también describió con pelos y señales la fogosa química sexual que tienen.

Los seguidores de ambas parejas celebran esta transparencia, en especial porque es un lado que ni Luciano ni Sabrina dejaron relucir cuando estaban juntos. No obstante, nunca faltan aquellos que no están de acuerdo y son muchos los que creen innecesario la constante exposición. Una de ella es Angie Balbiani quien, durante una edición de Editando Tele (Net Tv) decidió dejar constancia de su postura al respecto.

El tierno posteo de Flor Vigna y Luciano Castro instagram @florvigna

La charla comenzó mientras todos comentaban los últimos episodios de El hotel de los famosos (eltrece), donde Chanchi Estévez y Sabrina Carballo volvieron a convivir luego de estar en pareja durante cuatro años. “Yo ni en pe… voy a un reality con mi ex. Yo me mato. Si es un ex, ya está. Se acabó”, aseguró Balbiani. Y, tras ese pie, dio su polémica opinión sobre las celebridades que muestran en detalle sus relaciones.

“Flor Vigna y Tucu López, todo ese grupo me dan vergüenza ajena. Perdón”, disparó. Y continuó: “Esa necesidad de estar mostrando el amor, que te chapo, la lengua. ¡Guárdenlo para la casa eso!”. Lejos de haber terminado con su descargo, la ex Rebelde Way apuntó contra la autora de “Uy!” quien, recientemente, dio una entrevista en donde su vida sexual -tanto con su pareja actual como con su ex, Nico Occhiato- quedó al descubierto.

Angie Balbiani también defendió a Nico Occhiato, el exnovio de Flor Vigna Ricardo Pristupluk - LA NACION

“Para mí fue con saña. Si no lo quería lastimar, no tenía que hablar. Porque además, no hay nada peor para un hombre heterosexual que te metas con su capacidad. Aparte, hay muchas mujeres que lo tienen como un sex symbol a Occhiato, y esto le baja 10 puntos”, sentenció. La conversación terminó entre risas y, por el momento, ninguno de los criticados salió a responder las picantes declaraciones de Angie.