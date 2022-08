Aníbal Pachano dio detalles de la cirugía de cerebro a la que será sometido: “Me van a operar despierto”

En los últimos días, Aníbal Pachano fue nuevamente noticia por su salud. Según el artista, su tumor cerebral “se despertó” y deberá someterse a una nueva cirugía. Tras contar cómo será el procedimiento - a cabeza abierta y despierto-, el ex Bottom Tap desdramatizó la situación y aseguró que se puede convivir con el cáncer.

“De salud estoy fenómeno como siempre”, dijo este mediodía en el piso de Intrusos, sacándole preocupación al tema. “ Me parece que hay que romper un poquito el mito. El cáncer es una enfermedad que se puede transitar muchísimo tiempo mientras vos estés equilibrado, mientras tu cabeza y emoción se manejen en la estabilidad ”, opinó quien desde hace seis años convive con esta enfermedad.

Tras asegurar que no es la primera vez que sufre un episodio similar (“de algunos se enteraron y de otros no”, aclaró), el coreógrafo contó cómo es el cuadro esta vez. “Era un tumor que venía molestando hará unos ocho meses atrás, antes de irme a Carlos Paz. Había tenido un episodio de una inflamación, pero con una medicación se saca el edema. Está en un lugar que tiene que ver con el área motriz, que es mi mano derecha y mi pierna derecha; es decir que la lesión la tengo del lado izquierdo”, reveló con lujo de detalles.

“ Resulta que ese tumor venía bárbaro y un día se despertó. Eso provocó una inflamación mayor. En el mes de junio, mientras estaba haciendo el espectáculo, me quise parar y se me fue la pierna; como que la tenía anestesiada . Seguí con el show como pude y al otro día lo llamé al médico y me mandó a hacerme una resonancia por las dudas. Ahí saltó la inflamación y me dijeron que había que operar”, relató sobre cómo se dio cuenta que algo estaba pasando nuevamente.

Ante el diagnóstico, había dos posibilidades: hacer rayos o ir al quirófano para operar, y Pachano eligió esta última. “A mí los rayos no me gustan, nunca me fue bien. Sentía que el efecto colateral era peor. La operación es de riesgo, pero como cualquier otra”, advirtió mientras explicó cómo será el procedimiento. “ Van a extirpar ese tumor y me lo van a hacer a cabeza abierta y despierto y yo me quiero filmar ”, indicó ante el asombro de todo el panel.

Tras bromear con que va a aprovechar la situación para hacerse “un corte de pelo cancherísimo”, Pachano contó que su familia lo está acompañando muy de cerca. “Por lo general voy solo. A veces me acompaña mi hermana, pero se asusta. Sofía [Pachano, su hija]se enteró después y habló con los médicos”, confesó.

Por último, el artista contó que decidió no hacer gira con su espectáculo Así... vuelvo y habló de su nuevo proyecto junto a la madre de su hija, Ana Sanz. “Iba a empezar a hacer gira, pero tomé la decisión de no hacerla; igual fue antes de enterarme de esto. Pero más adelante lo voy a volver a hacer. Con Ana vamos a hacer materclass de arte y oficio, así que nos vamos a volver a juntar después de 30 años”, señaló entusiasmado.

Días atrás, Pachano visitó a Viviana Saccone en su nuevo programa, Toda la vida (Net TV), y se mostró muy reflexivo al hablar sobre el momento que le toca atravesar. “Uno va llegando a determinados límites que tenés que traspasar y a veces no sabés cómo. Entonces te buscás cosas externas que no te aportan, no te ayudan. Te rodeás de gente nociva. El éxito también te envuelve en una situación”, aclaró y remarcó que se siente “un tipo absolutamente exitoso”.

“Así como te cuento desde que era chiquito, a los 12 años, cuando no tenía para comer y revertí una situación, a cómo me recibo de arquitecto con todos los honores. Entonces me parece que uno tiene que agradecer”, reflexionó el artista.