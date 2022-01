Aníbal Pachano, de la galera más famosa a los shows a la gorra

Aníbal Pachano, uno de los protagonistas de la temporada teatral de verano en Villa Carlos Paz decidió realizar su espectáculo Así… vuelvo “a la galera ”. Así lo anunció el mismo actor sobre el cierre de su espectáculo. “Los voy a invitar a ustedes y a toda la producción a que pase la galera”, dijo, luego del aplauso final. “Para que cada uno de ustedes colabore con lo que pueda para sostener un espectáculo maravilloso ”, agregó.

“A mí no se me cae ningún anillo por hacer un espectáculo a la galera, a la gorra. Siento que ayuda a dignificar un trabajo de muchas horas de esfuerzo”, completó el artista. En un móvil en vivo con Intrusos, por América TV, Pachano habló de por qué tomó la decisión, de las acusaciones de sus colegas por llevar adelante una competencia desleal y de su despedida de los escenarios.

Luego de superar un pequeño desperfecto de audio, Pachano presentó a dos integrantes de su elenco que se hicieron presentes en el móvil: Mariano Magnífico y Matías Vega. Luego, explicó que decidió hacer el móvil con ellos presentes porque también son parte de la decisión de no cobrar una entrada, hacer el espectáculo de forma gratuita y recaudar fondos a la gorra. Además, agregó luego, su intención es promocionar a todos los artistas nuevos y que la gente también los conozca.

El coreógrafo y bailarín admitió la decisión es una manera de evitar la cancelación del show Gentileza Anibal Pachano

En ese momento, Pachano recordó a los Botton Tap, la célebre compañía que fundó con su ex mujer, Ana Sans, y el apoyo que recibió en aquel entonces de grandes artistas. “Esa es mi función hoy, en este comienzo de despedida de un espectáculo maravilloso, lleno de talento y que noche a noche me emociono con cada cuadro”.

Consultado por Lussich sobre los motivos de la decisión de hacer el espectáculo a la gorra, Pachano confirmó que la situación económica fue determinante: “Me llevó a la decisión no bajar un espectáculo. Y vuelvo a decir que a mi me dignifica tomar esta resolución. Primero porque me parece que el teatro tiene que estar vivo y se tiene que mantener”, explicó y agregó un argumento más a su decisión: “Me parece que esta re bueno darle la oportunidad a gente que no puede pagar una entrada, y que en su lugar, colabore con lo que pueda. Esta bueno que una compañía se pueda sostener así durante toda una temporada”.

Teatro a la gorra, ¿competencia desleal?

Cuando Adrián Pallares le dijo que muchos colegas tildaron su resolución de competencia desleal, Pachano enseguida reaccionó: “Que agarren la cantimplora y vayan a llorar al campito”, disparó.

“Me importa un rábano lo que digan mis colegas. Yo hago lo que quiero. Es mi empresa, es mi espectáculo, es mi compañía y yo dignifico a los chicos”, explicó, y dejó en claro que está trabajando con una productora de gente joven, We Latinoamerica Entertainment, y que hay que apostar a que puedan seguir produciendo espectáculos. “Yo prefiero ser honesto y no decir que tengo teatros llenos cuando están todas las entradas regaladas”, completó, sin precisar a quién o a quiénes se refería.

Pachano le respondió a varios de sus colegas: “Desleal es robar, y yo no estoy robando a nadie” Gentileza Anibal Pachano

En ese momento, Pallares recordó que Carlos Rottemberg en una oportunidad también decidió hacer su espectáculo a la gorra, y que no por ese motivo el espectáculo pierde prestigio o calidad. “Para nada. La jerarquía se ve arriba del escenario. En cada cuadro”, agregó Pachano y contó que armó un teatro y lo puso a cero para este show. “Yo me siento absolutamente digno”. “Me parece que lo que está sucediendo es que no estamos tomando dimensión de que una pandemia ha dejado a un país quebrado, pero no solamente en el rubro artístico, que ha sido el más golpeado de todos, y del que menos se acordaron”, sentenció.

Luego de que pasaran un popurrí de notas con distintos artistas que se encuentran en Carlos Paz opinando sobre su decisión -el Bicho Gómez, Georgina Barbarossa, Pedro Alfonso, Esteban Prol y Huevo Müller-, Pachano respondió con algunos dardos. “Me extraña de artistas que tienen que ver con el mundo del circo donde justamente son temas mucho mas complicados para mantener una producción”, dijo, en clara alusión a Gómez. “A mi me preocupa muy poco lo que piensen los demás”, dijo. “Desleal es robar, y yo no estoy robando a nadie”, cerró .

El adiós a las tablas

“¿En serio te vas a retirar, Aníbal?”, le preguntó Virginia Gallardo a lo cual Pachano respondió, tajante: “Sí. Voy a hacer (temporada en) Buenos Aires, voy a hacer una gira, y luego me voy a dedicar a dirigir a todos estos chicos, siempre que me dejen y permitan, claro. Porque se lo merecen. Y porque yo soy un gestador de grupos de trabajo. Por eso vuelvo a defender el arte y el oficio de todos”.