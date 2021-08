Aníbal Pachano inicia un nuevo tratamiento: “Vuelvo a hacer quimioterapia”

Hace cuatro años, Aníbal Pachano fue diagnosticado con cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro. Tras ello, el coreógrafo estuvo internado unos meses en el Instituto Fleni. Según contó alguna vez, su recuperación fue casi milagrosa porque los pronósticos no eran muy alentadores.

Este martes, Aníbal Pachano contó en Intrusos, por América, que estaba “cero kilómetro” pero ésta semana volvió a internarse para comenzar a realizar un nuevo tratamiento: “Se me inflamó uno de los tumores de la parte motriz. No sabemos por qué se volvió a despertar. Estoy haciendo un tratamiento y durante algunas semanas voy a internarme para que me coloquen el medicamento. La verdad es que me interno para estar tranquilo, para que el medicamento entre perfecto y esté controlado”, detalló el artista.

Pachano también contó que el martes de la semana que viene empieza “otro período de quimioterapia con un remedio que logró hacer desaparecer cosas que estaban en el organismo, como por ejemplo en el pulmón”, remarcó. El coreógrafo contó que se dio cuenta de que algo no estaba bien porque en las últimas semanas se le empezaron a caer cosas de las manos. “Primero pensé: ‘qué tonto’, y después pensé que algo podía no estar bien. Yo, en realidad, había empezado un tratamiento que se interrumpió cuando me fui a Chile y después apareció una neumonía bilateral. Está un poco confuso todo porque tuve Covid y quizá quedó inflamado. Es una posibilidad que sea una secuela del Covid. Siempre me pongo positivo, porque eso ayuda a salir adelante”.

Finalmente, el bailarín y director teatral admitió que va a volver a pedir ayuda a la Fundación Salud. “Es un lugar al que fui durante mucho tiempo y en el que me armonizaron junto con todo el equipo médico. Ahí me conecté con el amor. Me hizo muy bien y está bueno volver”.

A Pachano le gusta decir que es Highlander, porque convive desde hace años con VIH y es diabético. “Creo que las enfermedades son escalones de vida, de crecimiento. No pienso por qué me pasó, si me tocó es por algo. En el caso del VIH, fue por un descuido y me hago cargo. Aquella vez me conecté con lo positivo y cuando apareció el cáncer lo tomé desde el mejor lugar humorístico y creativo, pensando que de esto había que salir”, le dijo a LA NACION tiempo atrás. Y recordó cómo se dio cuenta de que estaba enfermo: “Empecé a sentir que me mareaba, no tenía equilibrio, me chocaba con cosas, o daba vueltas en casa y no sabía por qué estaba en el dormitorio con elementos de la cocina, o viceversa. También me daba vértigo subir o bajar escaleras, pero como tenía que trabajar, me las ingeniaba para que no se notara. Y estaba muy estresado. Un viernes, después de varios episodios como esos, me internaron unas horas. Sin querer había tomado dos pastillas juntas para la diabetes y eso me aceleró el proceso. Pero al día siguiente, cuando fui a la tintorería para buscar mi traje porque debía viajar a Rosario para recibir el premio Bermejo en reconocimiento a mi trayectoria, me resbalé tres veces, fui a la verdulería y compré lo que no tenía que comprar, me puse a cocinar y para hacer un pastel de carne que hago en 20 minutos demoré dos horas... A la tarde, me metí en la cama con los zapatos, quise tomar un té y casi fundo la pava, entonces mi hija Sofía, que me monitoreaba, me dijo que fuera al Fleni”.

LA NACION