Annabella Sciorra declaró en el juicio contra Harvey Weinstein: "Él me violó"

Annabella Sciorra se retira tras declarar en el juicio contra Harvey Weinstein Fuente: AP

El juicio contra Harvey Weinstein por abuso sexual y violación tuvo ya su primer testigo. Annabella Sciorra fue una de las víctimas que testificó contra el otrora poderoso productor de Hollywood, relatando todos los detalles de la noche en la que afirmó que fue atacada por el empresario. Si bien el crimen prescribió según las leyes del estado de Nueva York, el juez le permitió declarar a la actriz a pedido de la fiscalía, que intenta probar que hay un "patrón" en la conducta delictiva de Weinstein.

Según el relato de Sciorra, una noche de 1993 o 1994 había acompañado al productor a una cena en un restaurant ubicado en el centro de Manhattan junto a otras personas. Weinstein la acercó hasta su casa en su auto. La actriz entró en su casa y se cambió para irse a dormir. Algunos minutos después, escuchó el timbre de su casa y abrió, pensando que era un vecino o el portero. Era el productor, según informó el New York Times, quien forzó su entrada a la casa y la empujó dentro del departamento hasta su dormitorio y se subió encima de la actriz luego de arrojarla a la cama. "Intenté sacármelo de encima golpeándolo y pateándolo. Pero no pude moverlo. Me violó", denunció la actriz, de 59 años, visiblemente afectada por el testimonio. Sciorra recuerda haberle dicho "no" varias veces a Weinstein durante el abuso "pero no había mucho más que pudiera hacer para detenerlo", afirmó. " Mi cuerpo se apagó y dejó de funcionar. Empecé a sacudirme involuntariamente, como si estuviera teniendo una convulsión".

Unas semanas más tarde, enfrentó a Weinstein sobre el incidente. Él le dijo que quedaba "entre él y yo", recordó en el estrado ayer. " Fue muy amenazante, sus ojos se pusieron negros, pensé que me iba a pegar".

"Creía que una violación era algo que ocurría en un callejón oscuro a la noche. Yo a él lo conocía", afirmó Sciorra cuando le preguntaron porque no denunció el hecho a la policía en su momento. Poco después, explicó la actriz al panel de jurados, comenzó a beber en exceso y a automutilarse, incluso llegando a pintar las paredes de su departamento con su sangre".

Weinstein persiguió durante años a la actriz de Los Soprano. En una ocasión se le apareció en la puerta de su habitación de hotel en Londres, por lo que tuvo que cambiar de cuarto en medio de la noche. Durante el festival de Cannes de 1997, volvió a tocar a la puerta de su habitación semidesnudo, con una botella de aceite y un VHS. " No podía salir de mi habitación porque él estaba afuera. Así que apreté todos los botones del teléfono de la habitación y eventualmente la gente llegó para ayudarme".

L a fiscalía de Manhattan espera que con su testimonio se pueda marcar actitudes y tendencias repetidas en el acusado. Con permiso del juez, Sciorra pudo declarar bajo la teoría legal de que su caso va a poder sostener los cargos de actitud "depredadora" por parte del productor. Esto es similar a la estrategia que se usó contra Bill Cosby, que fue sentenciado por el juez como un "depredador sexualmente violento". La primera vez que el actor norteamericano fue juzgado su caso fue desestimado, pero la segunda vez, al mostrar patrones repetitivos contra las nuevas víctimas el jurado lo encontró culpable.

Harvey Weinstein está acusado de más de 80 casos de abuso. No obstante solo dos de esos casos pueden ser juzgados en Nueva York Fuente: AFP

La revelación de que Weinstein, a lo largo de más de dos décadas de carrera en el cine habitualmente presionaba a actrices célebres y desconocidas para que tuvieran relaciones sexuales con él a cambio de roles en sus películas dio inicio al movimiento #MeToo en 2017 Meghan Twohey y Jodi Kantor ganaron el Pulitzer con sus investigaciones en el diario The New York Times, la primera vez en la que las prácticas criminales de Weinstein salieron a la luz con el relato de algunas de sus víctimas, entre las que se cuentan McGowan, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y la propia Sciorra. El juicio comenzó este mes y que se espera que dure hasta marzo (el productor será juzgado por otros dos cargos de abuso sexual y violación en Los Angeles luego de que termine este proceso judicial). En caso de ser encontrado culpable, Weinstein podría recibir una pena de cadena perpetua