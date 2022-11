Anne Hathaway fue determinante con respeto a la posibilidad de hacer El diablo viste a la moda 2

escuchar

Estrenada en 2006, El diablo viste a la moda es un verdadero clásico del siglo XXI. La comedia dramática protagonizada por Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt no deja de sumar fans, que estudian y memorizan varios de los pasajes más importantes de esa historia. Con el paso del tiempo, la posibilidad de una secuela fue siempre una expresión de deseo entre el público seguidor de ese film, y sobre ese tema opinó Hathaway, durante una reciente entrevista.

Escena de El diablo viste a la moda, con Miranda Priestly (Meryl Streep) y Andrea "Andy" Sachs (Anne Hathaway) Fox Pictures

En diálogo con The View, la actriz que interpretó a Andy Sachs, habló sobre una continuación y se mostró muy perceptiva al respecto al decir que es algo “tentador”. Pero sin embargo, dejó en claro que ese proyecto puede ser más una expresión de deseo, que una realidad concreta, teniendo en cuenta que el mundo de los medios cambió notablemente, y la idea de una revista como objeto, puede haber quedado desfasado en el tiempo. De ese modo, Anne se explayó: “Creo que esa película transcurría en una época diferente. Hoy en día todo es muy digital, y por eso una historia centrada alrededor del concepto de producir un elemento físico, resulta muy distinto”.

Más adelante, la protagonista del film agregó: “Sí es tentador pensar en Andy y Emily necesitando llevarle su café a Miranda, quien se encuentra en algún lugar de Europa, y cómo en el viaje suman a Stanley Tucci, que está en un restaurant, ubicado en Italia. Claro que es tentador, pero no creo que vaya a pasar. Sí podrían relanzarla, encontrar nuevas caras y hacerla”. Con esas palabras, y para dolor de los fans, Hathaway parece cerrarle la puerta a una continuación de esa pieza de culto. Aunque en Hollywood, como es sabido, nunca está dicha la última palabra.

El diablo viste a la moda

Por otra parte, recientemente la actriz se pronunció sobre otro de los debates más candentes, que gira alrededor de El diablo viste a la moda, y que propone que quizá la figura antagonista de la historia no es Miranda, sino el novio de la protagonista, Nate (Adrian Greenier), alguien incapaz de apoyarla en su lucha por progresar laboralmente.

El tema escaló tanto que en 2021, con motivo de conmemorar los 15 años del estreno de la mítica película dirigida por David Frankel, la revista Entretaiment Weekly, reunió a Streep, Hathaway, Grenier, Emily Blunt, Stanley Tucci y fue inevitable tocar el tema. “Nate no había crecido, pero Andy sí”, reconoció Grenier en diálogo con el medio estadounidense. El actor asumió que al principio lo desconcertaba la idea de que su personaje fuera el malo de la película, y que recién pudo aceptarlo cuando maduró y comprendió la situación.

Según una teoría web, Nate Cooper, el personaje interpretado por Adrian Grenier, era el verdadero villano de la película Fox Pictures

“Cuando todo eso salió por primera vez no me cabía en la cabeza”, señaló el actor en una oportunidad, y sobre eso explicó: “No lo entendía. Tal vez era porque no era un hombre maduro, al igual que Nate, al que probablemente le hubiera venido bien madurar un poco. Yo era tan inmaduro como él en ese momento, así que no podía ver sus defectos”.

En aquel momento, Hathaway se limitó a tener una mirada piadosa sobre el personaje de Nate, pero evitó tomar partido sobre la gran compulsa que enfervorizó durante meses las redes. “No creo que todo el mundo sea completamente honesto consigo mismo sobre sus propios berrinches. Él estaba de mal humor en su cumpleaños porque su novia no estaba allí”, sostuvo la actriz.

Como su homónima Emily en El diablo viste a la moda Archivo

Este martes, sin embargo, decidió ir más allá. La actriz participó como invitada en Watch What Happens Live With Andy Cohen y fue contundente: “No estoy de acuerdo con que Nate sea el villano. Creo que ambos eran muy jóvenes y estaban resolviendo las cosas con las herramientas que tenían”.

Y agregó: “Es cierto... Él se comportó como un mocoso, pero yo también me comporté como una mocosa cuando tenía veinte años y por suerte superé eso. Creo que es algo que a todos nos pasa a esa edad. Y ya sabés, no me gustaría ser definida por mi peor momento en mis veinte, ciertamente. Así que en realidad me niego a considerar a Nate como un villano”. De esta manera, aunque de forma elíptica, anotó otro punto para Miranda, la única “adulta” del trío de candidatos.

