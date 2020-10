A un año de dar a luz, Anne Hathaway reveló el nombre de su segundo hijo Crédito: The Grosby Group

Cuando se trata de su vida privada, Anne Hathaway prefiere mantener todo de las puertas para adentro. La actriz es tan discreta con lo que respecta a su intimidad que esperó casi un año para revelar el nombre de su segundo hijo, a quien bautizó Jack.

"Ahora tengo a un hermoso niño de casi 11 meses, del cual estaba embarazada cuando grabé The Witches, por lo cual él está en todas las escenas", reveló durante una entrevista con el programa Live with Kelly and Ryan, mientras promocionaba la película.

Hathaway se enteró que el bebé venía en camino justo antes de comenzar el rodaje, lo que la llevó a tener que negociar con la vestuarista, Joanna Johnston, algunos de los atuendos que luciría en el largometraje. "Ella me dijo: 'quiero que tengas una cintura muy pequeña'. Yo justo acababa de enterarme que estaba embarazada, por lo que le dije: 'no, no creo que eso pueda ser'. Ella me preguntó: 'pero ¿por qué?', y yo trataba de buscar excusas como: 'ya sabés, yo me conozco', y le divagaba sin darle ninguna razón concreta".

"Al final le dije: 'simplemente me conozco a mi misma y sé que no estaré tan libre si hay algo que me aprieta constantemente en la cintura. Mejor hagamos todo medio suelto", continuó con su relato, ya entre risas.

La actriz de 37 años también reveló escuetamente cómo son las cosas hoy en día en el hogar junto a su marido, el diseñador de joyas Adam Shulman, y sus dos niños: Jonathan de cuatro años y Jack de casi uno.

"No le hace frente, es puro amor", contó sobre cómo el mayor trata al menor. "Ahora Jack es lo suficientemente grande como para tirarse sobre él, y eso trajo un nuevo elemento a su relación, lo cual es muy dulce".

Anne Hathaway junto a su marido y sus dos hijos en diciembre de 2019 Crédito: The Grosby Group

Si bien Hathaway nunca confirmó el nacimiento de su segundo niño, en diciembre de 2019 se la vio paseando con su marido y llevando un porta bebé, por lo que se especulaba que Jack había nacido a principios de dicho mes.

Fue en julio de 2019 que la actriz acudió a sus redes sociales para contarle al mundo que estaba embarazada. "No es para una película (...) Dejando las bromas a un lado, para los que pasan por la infertilidad y el infierno para concebir, sepan que no fue una línea recta para ninguno de mis embarazos, les mando mucho amor", expresó en un honesto posteo.

