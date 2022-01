El divertido encuentro de Anya Taylor-Joy y Laurencio Adot en un bar de Buenos Aires

Despu茅s de disfrutar algunos d铆as en las exclusivas playas de Punta del Este, la talentosa actriz estadounidense Anya Taylor-Joy viaj贸 a la Argentina y fue descubierta paseando por Buenos Aires, su segundo hogar.

Es que, aunque naci贸 en Miami, la protagonista de la exitosa serie Gambito de dama (Netflix) pas贸 parte de su infancia en nuestro pa铆s y desarroll贸 un gran apego por las costumbres locales. Adem谩s, de vez en cuando sorprende en alguna entrevista con su acento argentino.

La expresi贸n porte帽a de Anya Taylor-Joy en una entrevista que sorprendi贸 a todos

Luego de pasar la Navidad en Uruguay, uno de sus destinos favoritos, la actriz cruz贸 el charco y fue descubierta desayunando junto a su novio, el m煤sico y actor Malcom McRae -con quien sale, por lo menos, desde mayo de este a帽o-, en un hist贸rico bar del barrio porte帽o de Recoleta. El que la vio fue el dise帽ador de moda Laurencio Adot, quien no dud贸 en pedirle una foto.

鈥In Buenos Aires, Recoleta. S谩bado, desayuno in La Rambla. Me encontr茅 a la mega actriz/it girl Anya Taylor-Joy鈥, escribi贸 Adot en Instagram, donde public贸 la postal en la que posan juntos. All铆 se puede ver a la joven artista de 25 a帽os con un poncho, pese a las altas temperaturas que se registraron en la Ciudad. 鈥A un d铆a del alta por arritmia card铆aca, en Posadas y Ayacucho, mi home. Sorpresa. Gracias Dios!!!! Siempre respet茅 y esta vez me anim茅鈥, agreg贸 el dise帽ador, que atraves贸 algunos problemas de salud en los 煤ltimos a帽os.

Anya Taylor-Joy posando junto a Laurencio Adot en Buenos Aires

Como era de esperarse, la publicaci贸n super贸 r谩pidamente los 2500 likes y cosech贸 un sinf铆n de comentarios por parte de los usuarios que siguen cada paso de la ganadora de un Globo de Oro a la Mejor Actriz de Miniserie. 鈥Cont谩, porfa, 驴c贸mo es ella?鈥, le pidi贸 una seguidora a Adot y este respondi贸: 鈥Dulce, femenina, chic, y habla espa帽ol... Divina鈥.

鈥Ay me mueroooo ten茅s que vestirla鈥, le propuso otra usuaria. 鈥淣oooo dios, necesito conocerla鈥, apunt贸 una tercera. 鈥淐onfirmame que Anya est谩 ac谩 por favor鈥, le pidi贸 una seguidora, fan谩tica de la artista. 鈥淒ile que la amamos de parte de todos sus fans y por favor que venga a C贸rdoba鈥, rog贸 una internauta.

La foto de la foto, Anya Taylor-Joy pos贸 para las c谩maras en Buenos Aires

Pese al hermetismo con el que manejan su vida privada, la actriz y su novio no pasaron desapercibidos en su paseo por Buenos Aires. En Twitter, el excineasta Sergio Podest谩 public贸 otra imagen en donde se puede ver el detr谩s de escena del encuentro: Adot posando para la c谩mara junto a Anya, mientras otro hombre saca la foto. Adem谩s, revel贸 un detalle desconocido del intercambio entre ambos.

鈥淐himento cholulo... almorzando en La Rambla aparece Anya Taylor y Laurencio Adot se tira de cabeza para ofrecerle un vestido de novia suyo, escribi贸 Podest谩, y brome贸: 鈥淵o no sab铆a ni quien era Anya Taylor jajajajajaja鈥.

Frente a esta confesi贸n, una seguidora le cuestion贸: 鈥溌縎os cineasta y no sab茅s qui茅n es Anya Taylor-Joy?鈥, y Podest谩 se excus贸: 鈥淓s muy pendex para m铆鈥, y remat贸 con humor: 鈥Y ella no sab铆a qui茅n era Laurencio Adot...鈥.