Mary-Louise Parker se refirió a la boda de su ex, Billy Crudup, con Naomi Watts, 20 años después del escándalo por infidelidad que protagonizaron

escuchar

El casamiento de Naomi Watts y Billy Crudup tuvo una arista impensada cuando la publicación The Guardian entrevistó a la expareja del actor, Mary-Louise Parker, para que brinde su opinión sobre el vínculo entre su expareja y la intérprete británica. Más allá de que ambos tuvieron una relación turbulenta, la exWeeds sorprendió con una respuesta conciliadora que demostró que el pasado quedó definitivamente atrás.

“Les deseo lo mejor”, expresó la actriz. “Es el padre de mi hijo, así que por supuesto que voy a querer lo mejor para él”, añadió y manifestó que la boda le generó mucha felicidad. “Me puso feliz que se hayan encontrado”, expresó Parker, quien empezó una relación con Crudup en 1996 que terminó abruptamente siete años después, cuando ella estaba cursando el séptimo mes de embarazo de su hijo William. En esa etapa bisagra de su vida, el actor le contó que estaba enamorado de Claire Danes y decidió terminar el vínculo , sobrevolado por presuntas infidelidades del intérprete estadounidense.

Billy Crudup junto a Mary-Louise Parker

En sus reveladoras memorias, Dear Mr. You, editadas en 2015, Parker escribió sobre lo complejo que fue para ella atravesar ese duro momento -al igual que la atención mediática-, y cómo encontró la forma de sanar. “ Ahora me doy cuenta de que lo que me estaba pasando era solo una parte de mi vida, una sola pieza de una historia mucho más grande que, además, es muy hermosa ”, escribió en su libro. Por su parte, Danes, quien se separó de Crudup en 2006, también aludió a esa etapa y lo hizo con honestidad brutal.

Crudup con Claire Danes, la pareja de la polémica

“Yo estaba enamorada de él y necesitaba explorar eso, además tenía 24 años”, contó la actriz de La nueva vida de Toby, quien también hizo un mea culpa. “No sabía cuáles iban a ser las consecuencias de lo que estaba haciendo y las críticas a lo que pasó me asustaron mucho, fue muy duro porque yo no sabía cómo lidiar con eso” , explicó. La ganadora del Emmy compartió que, con el paso del tiempo, logró reponerse, y que atravesó la tormenta. “Ahora somos amigos con Billy”, aseguró la esposa del actor Hugh Dancy, con quien está esperando su tercer hijo, a los 43 años.

Un amor que nació en el set y una boda sin estridencias

Naomi usó un vestido de novia Sweetheart Water Lilly Guipure de Oscar de la Renta de $5000 dolares, sosteniendo un ramo de novia. También se la vio con un anillo de bodas de oro. Billy, quien vestía un traje azul marino y una camisa blanca, mientras cargaba sus bolsas de viaje. Splash News/The Grosby Group

Watts y Crudup se conocieron en 2017 el rodaje del thriller psicológico de Netflix, Gypsy , en el que interpretaban a un matrimonio en ruinas . En esa filmación, los actores se enamoraron y comenzaron un noviazgo de bajo perfil. Tras un año de intentar no ser captados por los flashes, fueron fotografiados en la fiesta que tuvo lugar después de los premios BAFTA, en Londres.

Ese mismo año, en tanto, el actor de The Morning Show explicó por qué decidían no mostrarse en público. En una charla con Entertainment Tonight, contó: “ Trato de asegurarme de no comentar públicamente mi vida personal. No veo particularmente la ventaja de que las personas sepan demasiado sobre mí si trato constantemente de engañarlos para que piensen que soy otra persona ”. Por lo tanto, la pareja mantuvo su vínculo fuera de la esfera pública y solo se mostraron en determinadas ocasiones, como en la entrega de los premios de los Screen Actors Guild de 2022.

Naomi Watts y su marido, el actor Billy Crudup, en una escena de la serie de Netflix, Gypsy

De hecho, cuando surgieron los rumores de compromiso, Naomi fue invitada al programa de televisión Today y lució un anillo de diamantes en su dedo anular que no pasó inadvertido. Sin embargo, la actriz prefirió no dar detalles de lo que sería su inminente boda. La feliz noticia finalmente fue confirmada por la propia Watts esta semana con una foto en sus redes sociales en la que se la veía junto a su flamante marido en los escalones del palacio de justicia de Nueva York . Según trascendió, se trató de una ceremonia íntima en la que estuvieron acompañados por familiares y solo algunos amigos, como los actores Mark Ruffalo y Josh Hamilton.

En la publicación en cuestión, muchos famosos reaccionaron con comentarios de felicidad ante la sorpresiva unión civil. “¡Oh, guau! ¡Felicidades!!! Muy feliz por los dos”, escribió Michelle Pfeiffer cuando se enteró de la noticia. “¡Hurra! ¡Acabo de despertar con esto! ¡Felicidades! ¡Ustedes dos no podrían verse más felices!”, comentó, por su parte, Jennifer Coolidge. Además, Gwyneth Paltrow, Miranda Kerr y Justin Theroux, también comentaron el austero pero dulce posteo. Por otro lado, Liev Schreiber, expareja de Watts y padre de los hijos de la actriz, Alexander y Samuel, se mostró muy efusivo: “¡Felicidades, preciosa!”, escribió el actor de En primera plana, quien estuvo 11 años en pareja con Naomi.

Crudup y Watts estuvieron seis años de novios antes de casarse Eliot Press/The Grosby Group

En cuanto al look, la actriz de Twin Peaks eligió un sencillo y precioso vestido del diseñador Oscar de la Renta, confeccionado en encaje de un costo de 5 mil dólares, al que optó por acompañar con un ramo de flores blancas y el anillo de bodas de oro de la firma Briony Raymond.

LA NACION