Arrestaron a cinco personas por la muerte de Leandro, el nieto de Robert De Niro

El 2 de julio de 2023, Robert De Niro recibió una de las peores noticias de su vida: su nieto Leandro De Niro Rodríguez, de apenas 19 años, había muerto, en la ciudad de Nueva York. Un mes después, se conocieron los resultados de la autopsia, que arrojaron que el deceso se produjo por los efectos tóxicos del fentanilo, la droga de diseño bromazolam, ansiolíticos, clonazepam, ketamina y cocaína. Esta semana, el tema volvió a ser noticia al conocerse que fueron detenidas varias personas relacionadas con la muerte del joven.

La información la dio a conocer este jueves la NBC Nueva York: las autoridades de Nueva York afirman haber realizado cinco arrestos en relación con la sobredosis de Rodríguez. Según le confirmó a People una fuente de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), todos están acusados ​​de homicidio por venta de narcóticos, una situación similar a lo ocurrido en torno a la muerte del protagonista de Friends, Matthew Perry.

Leandro De Niro Rodríguez murió en 2003, a los 19 años https://www.instagram.com/drenadeniro

Rodríguez era el único hijo varón de Drena De Niro, la hija adoptiva del actor de El Padrino e hija biológica de su primera esposa, Diahnne Abbott. En su momento, fue Drena la encargada de dar a conocer lo sucedido. En su cuenta de Instagram, la actriz compartió una emotiva publicación con la que rindió homenaje a su hijo. “Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras desde el momento en que te sentí en mi vientre. Vos fuiste mi alegría, mi corazón y todo lo que siempre fue puro y real en mi vida. Ojalá estuviera con vos ahora mismo. Ojalá estuviéramos juntos. No sé cómo vivir sin vos, pero intentaré seguir adelante y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al convertirme en tu mamá. Fuiste tan profundamente amado y apreciado y desearía que solo el amor pudiera haberte salvado. Lo siento mucho, mi bebé. Descansá en paz en el paraíso eterno, mi querido niño”, escribió.

El desgarrador posteo de Drena, la hija de Robert De Niro Instagram: drenadeniro

Días después de la muerte de Leandro, Drena afirmó en Instagram que alguien le había vendido a su hijo “pastillas con fentanilo a sabiendas de que estaban adulteradas”. En consonancia con sus dichos, la última información que se manejaba sobre el caso era que Sophia Marks, una joven de 21 años residente de la ciudad de Nueva York, fue arrestada semanas después dela trágica muerte del nieto del actor, acusada de haberle vendido drogas al adolescente.

“Marks vendió un total de 50 pastillas de oxicodona, un fármaco de la familia de los opioides, presuntamente falsificadas a un oficial de policía encubierto. El 13 de julio, luego de la segunda venta de Marks al funcionario, fue arrestada luego de que se le encontraran aproximadamente 156 pastillas de aquella droga presuntamente adulteradas y aproximadamente 1500 dólares en efectivo”, indica la denuncia penal en su contra.

Mark fue acusada de posesión y distribución de fentanilo, un potente fármaco opiáceo sintético que es aproximadamente 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína como analgésico, y alprazolam, un medicamento de la familia de las benzodiacepinas que se utiliza para el tratamiento de los estados de ansiedad, crisis de angustia, agorafobia, ataques de pánico y estrés intenso. Por ese cargo, podría ser condenada a una sentencia máxima de 20 años de prisión, pero además enfrenta otros dos, por posesión con intención de distribuir fentanilo, cada uno de los cuales también contiene una sentencia máxima de 20 años de arresto, según informó la oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York.

El nieto de Robert De Niro, Leandro, murió a los 19 años

El fiscal federal Damian Williams hizo llegar a los medios estadounidenses en un comunicado en ese momento, en el que se afirmaba: “Marks vendía pastillas falsas de oxicodona que contenían fentanilo. Al menos una de las pastillas falsificadas de Marks fue comprada y tomada por un adolescente que posteriormente murió de una supuesta sobredosis. El arresto fue crítico porque, como alegamos, Marks sabía que las pastillas podían matar y ella continuó vendiéndolas de todos modos”, continuó, refiriéndose a Rodríguez, pero sin aludir a su nombre.

Con respecto al actor, se refirió por primera vez a la triste pérdida en 2024. En una entrevista publicada por People, el actor reveló que cuando le informaron sobre lo ocurrido creyó que se trataba de una mala broma o de un malentendido. “Simplemente, quedé en estado de shock. Nunca creí que algo así podría suceder”, contó. Y agregó: “En ese momento comencé a pensar en todas las cosas que podría haber hecho... Tal vez debería haber compartido más tiempo y experiencias con él. No sé si eso hubiese hecho la diferencia, pero es algo que nunca deja de rondar por mi mente. Lo que ocurrió es algo que, simplemente, no debería haber sucedido Fue una tragedia enorme”, indicó.