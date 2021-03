Aseguran que Diego Maradona tuvo un romance con Verónica Castro: “Fue un touch and go”

Verónica Castro y Diego Maradona se conocieron en la década de 1980, y aunque la actriz mexicana confesó que la atracción física fue inmediata, siempre negó que hubiera existido un romance entre ellos. Sin embargo, Verónica Ojeda contó que el astro del fútbol le confesó que tuvo un affaire con la madre de Cristian Castro: “Fue un touch and go”.

La expareja de Maradona rompió el silencio y brindó varias entrevistas para dar su versión sobre los últimos días del ídolo deportivo. En este contexto, charló con Ángel de Brito y repasó sus conversaciones con el padre de Dieguito Fernando: “Cuando recibió el alta de la operación de la cabeza fui a verlo y estaba mirando televisión; un programa donde hablaban de mitos y verdades de su vida”.

“Yo le dije: ‘¿Es verdad que estuviste con una famosa?’, y me dijo que sí, que era verdad”, relató, sin dar pistas sobre quién era la celebridad que había mantenido un fugaz romance con Maradona. “Nos reímos de eso, pero yo se lo pregunté a propósito para ver si me decía la verdad, si se acordaba de esas cosas”, reconoció Ojeda, quien por ese entonces ya notaba la desmejorada salud del Diez.

Diego Maradona y Verónica Castro durante su primer encuentro en México en 1982 Twitter: @vrocastroficial

El conductor de Los ángeles de la mañana (eltrece) le insistió para que revelara el nombre de la misteriosa mujer, y la expareja del futbolista contestó sin filtro: “Verónica Castro. Él me dijo que sí, que no tuvo un romance pero sí un touch and go”.

El primer contacto entre Diego y Castro tuvo lugar cuando el astro visitó México en 1982 con Boca para enfrentarse al Club América y pidió conocer a la actriz, que por entonces vivía su apogeo en las telenovelas.

En diciembre pasado, la diva mexicana habló del tema en Ventaneando (TV Azteca) y se definió como una admiradora “de toda la vida” de Maradona, incluso más allá del terreno profesional: “A lo mejor había un gusto mutuo también. Estaba guapo, guapo. Estábamos jovencitos los dos y, bueno, yo sola me dije: ‘No estaría mal…'”.

“Pero ni siquiera se me ocurrió, y a él menos. Nunca me invitó a salir, ni a por una copa, ni un café, ni una comida, nada. Fue de lo más respetuoso”, aseguró la actriz. “De eso a que haya habido otra cosa, pues no. Qué el me gustaba, pues sí; que yo le gustaba, pues a lo mejor también, pero nada más”, cerró con picardía.

