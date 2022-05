Ashley Judd reveló impactantes detalles de la muerte de su madre

La actriz Ashley Judd brindó una desgarradora entrevista al programa Good Morning America, en la que compartió con la periodista Diane Sawyer detalles desgarradores sobre la muerte de su madre, la leyenda del country Naomi Judd, quien falleció el 30 de abril, a los 76 años.

Judd, con mucho dolor, contó este jueves que consensuó con su familia explayarse sobre lo sucedido. “Ella usó un arma”, contó Judd , visiblemente conmovida al recordar el hecho, y confirmó así que Naomi se quitó la vida luego de una larga batalla contra la depresión.

“Usó un arma de fuego, así que esa es la información que nos resulta muy incómodo compartir”, dijo y añadió: “Tengo tanto dolor como trauma por haberla encontrado , estaba en shock, después tuve que dar la noticia, le conté al marido de mamá, Larry [Strickland], porque así siempre fuimos nosotros, una familia muy unida”.

Luego, brindó un consejo para familiares de personas que sufren enfermedades de salud mental: “Hay muchísimos programas, hay grupos, y aconsejo que los miren... y que amen a los que tienen cerca”, remarcó, antes de quebrar en llanto y no poder seguir hablando.

Naomi Judd, ícono de la música country de Estados Unidos y parte del famoso dúo The Judds, murió el 30 de mayo a los 76 años. La noticia la comunicó la propia Ashley Judd en sus redes sociales. “Las hermanas sufrimos una tragedia”, informó la actriz en Instagram en un mensaje en el que incluyó a su hermana Wynonna .

“Perdimos a nuestra hermosa madre por una enfermedad mental. Estamos destrozadas” , escribió en grandes letras blancas sobre un fondo negro. “Estamos navegando por un profundo dolor y sabemos que como nosotras la amamos, fue amada por su público. Estamos en territorio desconocido”, concluyó.

En 2016, Naomi había compartido que batallaba contra cuadros de depresión y ansiedad desde que ella y Wynonna dejaron de hacer giras como The Judds en 2011. “[Los fanáticos] me ven con piedras preciosas, con brillo en mi cabello, eso es realmente lo que soy”, aclaró en esa oportunidad. “Pero luego volvía a casa y no salía de la casa durante tres semanas, no me quitaba el pijama y no me higienizaba. Fue realmente malo”.

Asimismo, cuando publicó el libro River of Time: My Descent into Depression and How I Emerged with Hope, se explayó aún más sobre su lucha contra las enfermedades de salud mental, y explicó que fue tratada con medicamentos y terapia de electroshock. La cantante reveló su camino porque quería que la gente supiera que dichas enfermedades no constituyen “un defecto de carácter” sino que “apestan” para quienes la padecen.

Wynonna Judd con su madre Naomi Judd en uno de sus shows en Nashville, Tennessee (Foto de Ed Rode/WireImage) Ed Rode - WireImage

Naomi y Wynonna estuvieron 14 veces en la cima de la lista de canciones más escuchadas de los Estados Unidos, con hits como “Mama He’s Crazy”, “Why Not Me”, “Girls Night Out”, “Rockin’ With the Rhythm of the Rain” y “Grandpa”. El dúo se disolvió en 1991 luego de que los médicos le diagnosticaran a Naomi una hepatitis . Wynonna, en cambio, decidió continuar como solista.

El conmovedor homenaje a Naomi Judd

Un momento muy agridulce vivieron Ashley y Wynonna cuando debieron asistir, un día después de la muerte de su madre, al tributo que se le realizó a la cantante, quien ingresó al famoso Salón de la Fama de la Música Country por haber sido parte del dúo The Judds.

El desconsolado llanto de Ashley Judd: su madre entró al Salón de la Fama de la música country un día después de morir Wade Payne - Invision

El evento, que estaba planeado como una celebración de la carrera de Naomi, se convirtió en un homenaje póstumo donde Ashley no pudo evitar llorar mientras su mamá era reconocida en Nashville. Según el portal Page Six, Wynonna y Ashley aparecieron en el escenario en la entrega de premios y la actriz tomó la palabra sin poder evitar quebrarse.

“Mi mamá los amaba tanto”, dijo a la audiencia. “Lamento que no haya podido aguantar hasta hoy”, agregó. Judd destacó el amor que Naomi tenía para con su público y el amor que le devolvían: “Su estima y respeto por ella realmente penetraron en su corazón”, aseguró. “Fue ese afecto lo que la mantuvo en pie en los últimos años”, expresó, muy agradecida.

Ricky Skaggs le entrega a Ashley Judd el medallón que le habría dado a su madre Naomi Judd, quien murió inesperadamente el sábado ( Foto de Wade Payne/Invision/AP) Wade Payne - Invision

Por su parte, Wynonna optó por recordar a su mamá desde el humor cuando aseguró que no tenía ningún discurso preparado porque asumió que su madre “sería la única que hablaría”.