La hermana de Amber Heard y una expareja de Johnny Depp testificarán contra el actor

El juicio más mediático de la actualidad, a causa de la demanda por difamación presentada por Johnny Depp contra su exesposa Amber Heard, se retomará el lunes. En este nuevo capítulo frente a la justicia en el condado de Fairfax, en Virginia, Estados Unidos, se presentarán nuevos testigos y supondrá el regreso al estrado de ambas estrellas de Hollywood.

Según lo previsto, la hermana de Heard, Whitney Henriquez, y la actriz Ellen Barkin, quien mantuvo en el pasado un noviazgo con el actor, testificarán a favor de la demandada.

Ambas declararon como testigos en favor de Heard con motivo de la denuncia por difamación que Depp presentó en 2020 contra el periódico británico The Sun, por publicar un texto en el que el intérprete consideró que su ex se refería a él como un “golpeador de esposas”.

Barkin salió con Depp mientras filmaban juntos Pánico y locura en Las Vegas, a finales de la década del 90. En el caso judicial anterior, la actriz afirmó que Depp arrojó una botella de vino hacia el lugar donde ella se encontraba mientras mantenían una discusión en una habitación de hotel. El actor negó la acusación y dijo que Barkin le guardaba rencor.

La actriz, que recientemente protagonizó Animal Kingdom, fue incluida en la lista de testigos de Heard en marzo. En ese momento también se sumaron los nombres de Elon Musk y James Franco, quienes finalmente no presentarán testimonio.

Johnny Depp, cuando su expareja Amber Heard prestaba testimonio Captura de Video

La hermana de Heard, que vivió un tiempo en uno de los penthouses de Depp en Los Ángeles, también figura como testigo desde el principio. Oficiales de la policía declararon que cuando acudieron a esa vivienda en 2016, por una llamada sobre un presunto caso de violencia doméstica, no encontraron evidencia de un delito. Sin embargo, durante el juicio de Johnny Depp en el Reino Unido, Henriquez afirmó que su hermana llegó a presentar moretones en el rostro al comienzo de su relación con el protagonista de Piratas del Caribe.

La estrella de Aquaman 2 también mencionó a su hermana mientras describía la única vez que admitió haber golpeado físicamente a Depp. Durante una acalorada discusión en marzo de 2015, Heard dijo que su ex golpeó a Henriquez cuando ella trató de interceder en una pelea de la pareja. “Whitney estaba de espaldas a la escalera y Johnny se balanceó hacia ella. Le di un golpe. En toda mi relación hasta esa fecha con Johnny no había dado un golpe. Y yo, por primera vez, lo golpeé directamente en la cara”, dijo. El equipo de Depp alegó que tanto la actriz como su hermana aparecieron en un video riéndose y recreando un “puñetazo falso”.

El juicio continuará transmitiéndose en vivo por Court TV y Law & Crime el lunes. Cabe recordar que Depp ha demandado a Heard por difamación, por lo que le reclama la suma de 50 millones de dólares. El actor argumenta que un artículo publicado por Heard en el The Washington Post en 2018 da a entender afirmaciones que considera falsas. Aunque en la nota su ex nunca menciona a Depp por su nombre, sus abogados argumentan que las referencias a su cliente (y las denuncias de abuso anteriores de Heard después de su divorcio de 2017) son claras, alegando que el ensayo dañó la carrera y la reputación de Depp. Heard presentó una contrademanda de 100 millones, argumentando que Depp y su equipo legal la difamaron al llamar falsas sus acusaciones.

En los últimos días, otra expareja de Depp, la actriz norteamericano Jennifer Grey, recordada por su papel protagónico en la icónica película Dirty Dancing (1987), habló sobre el juicio y aseguró que la situación le “rompe el corazón”.

Grey tuvo una breve relación con el actor en 1989. La impresión que le quedó de Depp es la de un hombre “divertido, dulce, encantador, estrafalario, raro, tan único”, tal como lo describió en la entrevista con Rachel Lindsay en el programa de televisión Extra.

“Cuando escucho la forma en que lo describiste entonces, ¿te sorprende lo que escuchás o ves sobre él ahora?”, le preguntó la conductora. “No lo conozco, no lo conozco desde hace 30 años”, aclaró la actriz. Y sostuvo: “Todo esto me entristece enormemente, son personas que se dañan y se siguen dañando mutuamente. Me rompe el corazón”.