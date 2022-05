Hilary Duff posó desnuda por primera vez: “Me siento fascinada con mi cuerpo”

Hilary Duff ha dejado atrás un pasado marcado por trastornos alimenticios en la adolescencia y hoy se muestra sin miedos a la hora de hablar de su relación con su cuerpo. La actriz se refirió al vínculo con su físico a raíz de la primera sesión de fotos que protagonizó al desnudo para una revista.

La actriz de How I Met Your Father habló abiertamente sobre sus problemas vinculados con la imagen corporal y no dudó en arrojar luz sobre todos los desafíos que enfrentó al aceptar su cuerpo.

Duff compartió en Instagram las fotos de la producción para la portada de la revista Women’s Health y admitió que está contenta con el resultado: “¡Sabía que hacer esto me aterrorizaría y tenía razón! Tuvimos la sesión de fotos más hermosa entre mujeres y, de hecho, lo pasé de lo mejor. Me sentí fuerte y hermosa y me reí mucho al hacer algunas de estas poses sin mis jeans de cintura alta y las prendas que normalmente uso de gran tamaño”, manifestó la exestrella juvenil. Y continuó: “Me encantan estas fotos, gracias por capturar un momento en el que me sentí completamente vulnerable pero poderosa”.

La estrella admitió en el pasado que recorrió un largo camino después de luchar contra un trastorno alimenticio cuando tenía 17 años y dijo que estar frente a la cámara la presionó porque creía que todos querían que las actrices fueran “delgadas”.

En la actualidad, su punto de vista ha cambiado. Sobre ello, se explayó en la conversación con la revista: “Estoy orgullosa y fascinada con mi cuerpo. Estoy orgullosa de que me haya dado tres hijos. He llegado a un lugar de estar en paz con los cambios por los que ha pasado mi cuerpo. También quiero que la gente sepa que un maquillador estaba allí poniendo brillo y que alguien me puso en la posición más favorecedora”, contó.

La intérprete, que saltó a la fama por encarnar a personajes como Lizzie McGuire, incidió en que se centra ahora en dar más importancia a la salud mental: “Quiero trabajar en lo interior. Esa es la parte más importante del sistema”, destacó.

Unido a ello, la actriz de 34 años criticó la obsesión por el cuerpo: “Nos rompemos para poner nuestros cuerpos en forma y lucir lo mejor que podamos. Nos hacemos tratamientos faciales, nos ponemos botox, nos arreglamos el cabello, todas esas mierdas”.

Duff está casada con Matthew Koma, con quien tiene dos hijas. La actriz es también madre de Luca, fruto de su relación con el deportista Mike Comrie, del que se divorció en 2016.