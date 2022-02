Así será el festejo de cumpleaños de Mirtha Legrand: 25 invitados, ambientación en rosa y un menú bien a “lo Chiqui”

El próximo 23 de febrero, Mirtha Legrand cumple 95 años. La diva de los almuerzos los celebrará en su departamento junto a su familia y algunas personalidades del ambiente. En total serán 25 invitados, habrá ambientación en color rosa y un menú con algunos platos favoritos de la conductora .

“Ya tiene organizado el cumple del próximo miércoles. Será una fiesta privada en Buenos Aires, en su departamento de Avenida Del Libertador. Es un festejo íntimo con 25 invitados porque Mirtha se está cuidando por el covid”, anticipó Guido Zaffora este mediodía en Es por ahí.

Ante la intriga de sus compañeros por saber más, el periodista reveló algunos detalles: “Ya mandó a pedir flores rosas. Va a hacer todo con Ramiro Arzuaga, uno de los ambientadores más famosos de la Argentina. Está ambientando todo el departamento en ese tono. Ayer hablé con él y me dijo: ‘Voy a usar la vajilla de ella, que tiene unas cosas divinas y flores color rosa bien a lo Mirtha. Habrá 25 invitados’”, contó según palabras del ambientador.

Ahora bien, ¿Quiénes son esos 25 elegidos para estar en el festejo íntimo de “La Chiqui”? “Obviamente va a estar toda su familia: Marcela Tinayre, su nieta Juana Viale (que viene especialmente de Uruguay, donde está haciendo teatro), Nacho Viale, los bisnietos. Pero hay una invitada de honor que hace mucho que no va al cumple de Mirtha”, anunció el panelista sembrando misterio en el estudio de América TV.

“Quien está en Buenos Aires y recibió el WhatsApp con la invitación es… ¡Susana Giménez!”, lanzó Zaffora con bombos y platillos. Tras advertir que la diva de los teléfonos ya confirmó su presencia, el periodista amplió la lista del resto de invitados: Martín Cabrales, Alejandro Veroutis, María del Carmen Álvarez Argüelles (dueña del hotel Costa Galana e íntima amiga de Legrand) y Coca Calabró, entre otros. Respecto al menú, el panelista aseguró que recién hoy se definirá, pero que no faltarán los platos favoritos de la conductora: “Seguramente la torta será de vainilla y dulce de leche y habrá sandwiches de salame y queso y cervecita, como le gusta a Mirtha”, concluyó.

La vitalidad de Legrand

Mirtha Legrand fue a ver la obra Perdidamente a comienzos de febrero Gerardo Viercovich

El 18 de diciembre, Legrand compartió el último envío del año de La noche de Mirtha junto a Juana Viale, la encargada de reemplazarla en pantalla desde que se declaró la pandemia de Covid. Espléndida, la conductora se mostró muy atenta a todo lo que sucedía en el estudio, en una mesa que tuvo a Ricardo Darín, Diego Torres, Darío Barassi y Jey Mammón como invitados.

“Es verdad que les he dado mi vida. ¿Quién hizo esto tan maravilloso? ¡Muchas gracias, qué lindo! Me parece mentira todo lo que he vivido. Cosas lindas y malas, pero nunca bajé la guardia. Yo después de esto me retiro chicos, es un homenaje muy lindo, muy cariñoso”, opinó Legrand con la voz quebrada, tras ver un tape con saludos de distintas figuras y familiares. “Yo en estos dos años que no trabajé estuve 360 días encerrada en mi casa. Es una barbaridad. Un día estaba tan desesperada que llame a un neurólogo y le dije: ‘Yo quiero volver a ser la de antes’. Me miró unos segundos y me dijo: ‘Trabaje, trabaje’, y aquí estoy. Yo por ahí no hablaba en todo el día y tomaba el diario y lo leía en voz alta para practicar, ha sido muy doloroso”, recordó sobre sus meses en cuarentena.

Pero esa no fue la última aparición pública de Legrand: el 9 de febrero, acudió al teatro a ver la obra de José María Muscari PerdidaMente, protagonizada por Leonor Benedetto, Karina K, Ana María Picchio, Julieta Ortega y Patricia Sosa. Con el esquema vacunatorio completo, la diva se mostró muy feliz de retomar la costumbre de ver espectáculos en la Calle Corrientes. Apenas unos días antes, se había acercado hasta el Teatro El Nacional para disfrutar del trabajo de Adrián Suar y Diego Peretti en Inmaduros.