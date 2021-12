Mirtha Legrand: una vuelta con algunos reclamos, sorpresas y preguntas picantes

Después de tanta espera, finalmente llegó el día: Mirtha Legrand volvió a la pantalla de eltrece para conducir el último programa del 2021 de su ciclo La noche de Mirtha. Junto a su nieta Juana Viale (quien estuvo al mando de la mesa durante estos dos años) y cuatro invitados de lujo -Ricardo Darín, Diego Torres, Darío Barassi y Jey Mammon-, la conductora se mostró feliz de volver a reencontrarse con su público y poder cerrar el año en su “mesaza”.

Pasaron cuatro meses desde su última aparición en TV, cuando la diva de los almuerzos tuvo que reemplazar a su nieta que se encontraba de viaje en París. Y si bien tenía planeado volver antes, las circunstancias de la vida y una intervención coronaria inesperada cambiaron sus planes repentinamente. Sin embargo, “La Chiqui” cumplió con su palabra y regresó para despedirse del 2021 como más le gusta.

Mirtha Legrand volvió a su programa acompañada por Juanita, Ricardo Darín, Diego Torres, Darío Barassi y Jey Mammon

Una bienvenida llena de reclamos

Minutos antes de las 21.30, y tras sonar los primeros acordes de “Emperatriz” (la clásica cortina musical del programa), Juana Viale hizo su habitual ingreso a pura energía. Con un diseño de Gino Bogani a la altura de la ocasión, la actriz le dio la bienvenida a la audiencia y habló del programa tan especial que se venía por delante. “Yo sé que hay mucha expectativa pero les quiero decir que Mirtha no vuelve hoy, lamentablemente no pudo venir”, bromeó mientras le reclamaba a la producción que a ella no la agasajaban como a su abuela. “No chiste, hoy viene la reina, la número uno, tenemos alfombra, escritorio, la rosa para agasajarla a ella. Estamos acá celebrando el regreso de Mirtha Legrand”, repitió eufórica ante un estudio repleto.

Juana Viale lució un infartante diseño con tajo de Gino Bogani LNDM

Tras presentar su look (un vestido largo de seda y organza al bies con un sugerente tajo delantero y una mini cola), Viale aprovechó el momento para tirarle una indirecta a su novio. “Un novio para esta novia alguien diría ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa”, lanzó con tono pícaro mirando detrás de cámara donde se encontraba su pareja. Agustín Goldenhorn.

“Nos va a acompañar una mesa increíble con invitados de lujo que vienen por ella también. Salvo Barassi y Jey (Mammon) debo decir que el resto viene por “La Chiqui”. El estudio está plagado de amigos y gente muy cariñosa que viene a acompañar a la abuela porque por mí no vinieron nunca en todo el año”, disparó Juana un tanto celosa.

“¿Están ansiosos del otro lado?”, preguntó la hija de Marcela Tinayre. “Ya llega. Está con una alegría, una ansiedad, unos nervios (…) Tenemos un programa con regalitos para la abuela, muchas sorpresas, no se las pueden perder. Una gloria trabajar con esta producción magnífica”, comentó. Sin embargo, los pases de factura al aire siguieron. Ante un estudio colmado de amigos y familiares, la conductora ironizó: “Lleno para verme a mí”. Y enseguida, enumeró todos los preparativos que se pusieron en marcha para recibir a la diva. “Todo el empeño que le pusimos para que ella se sienta como en su casa. Con la alfombra que ella merece. A mi nada. Yo digo: ‘Todo lo bueno para ella ¿y a mí qué?’ Ni una sorpresa para mí hay. Otro dato de color que les voy a dar: la cantidad de luces maravillosas que tiene la señora Mirtha Legrand, 56 fines de semana que estoy acá paradita eh, un besito a todos”, lanzó a modo de reclamo.

Una entrada triunfal

Finalmente, después de una tanda publicitaria, llegó el momento de presentar a la gran anfitriona de la noche. “Ahora sí, llego el momento que todos estamos esperando hace tiempo. Y lo vamos a hacer con la voz de la señora Nelly Trenti”, anunció Juana Viale dándole lugar a la legendaria locutora para que presente a su abuela.

Tras la gran presentación, Mirtha Legrand hizo su entrada triunfal del brazo de su nieta ante un sinfín de gritos y aplausos. “Muchas gracias, chicos. Y ella volvió”, expresó la diva súper emocionada. Enfundada en un vestido en gasa de seda natural bordado con cristales de Claudio Cosano, la conductora destacó el cinturón y los bolsillos que hacían mucho más canchero su look. “¡Que divina estás Juanita! Que recibimiento tan lindo. Les tengo que contar que estoy un poquito nerviosa y angustiada pero tan feliz de estar acá con todo mi equipo divino que ha preparado todo esto que es una maravilla”, comentó agradecida.

Mirtha Legrand fue recibida con un caluroso aplauso

Ya sentada en su tradicional escritorio, la diva le dedicó este programa a sus hermanos fallecidos Goldie y Josecito. “Les voy a dedicar este programa a ellos, que me dejaron hace tiempo. Qué terrible reponerse de la muerte de dos hermanos, fue todo muy doloroso”, confesó mientras le agradecía al público por los llamados, las flores y los bombones recibidos en las últimas horas. “Espera que yo quiero hablar y vos no me dejas”, fue el primer reto de la noche mientras su nieta quería presentar a los anunciantes que las acompañaban en esta noche tan especial.

A lo largo de la cena, las co-conductoras tuvieron algunas discusiones al aire sobre cómo llevar el programa. “Vamos a hacer pasar a Jimena Monteverde”, anunció Juanita ya sentada en la mesa. Sin embargo, su abuela la frenó: “Hay que hacer unos avisitos”. “Sí, pero primero que entre Jime con los platos”, la contradijo su nieta; algo que no le gustó nada a la estrella: “Está bien señora directora”, lanzó no muy conforme.

Un menú orgánico y sin sal

“Dormí anoche pero estoy un poquito nerviosa. Dos años sin hacer televisión pero en el aire uno se acuerda de todo”, fueron las primeras palabras de la conductora sentada en la cabecera en la mesa mientras los comensales la aplaudían de pie.

Los invitados en La noche de Mirtha Legrand

Con Juanita a su lado, la diva empezó su programa no sin antes presentar el menú de la noche. “Yo tengo que comer sin sal”, aclaró Legrand mientras Jimena Monteverde se acercaba a la mesa. Una burrata como entrada, un risotto de calabazas orgánicas como plato principal y una degustación de postres que incluía merengues con mouse de dulce de leche, isla flotante y un lemon pie fueron los platos preparados por la chef para agasajar a la reina de la televisión.

Luego de un brindis por la vuelta, las conductoras le dieron la palabra a sus invitados, que hablaron sobre el gran presente laboral que están transitando. En el medio de la charla, Ricardo Darin tomó la palabra y felicitó a Juana Viale por cómo llevó el programa durante estos dos años. A su felicitación, se sumó la de su abuela que calificó su labor como una “maravilla”: “Este espacio se lo iba a dedicar a Juana porque es maravilloso lo que ha hecho, fue una revelación. No es fácil hacer esto”, advirtió la conductora, que hace más de 50 años está al mando de la mesa.

Mirtha Legrand y Juana Viale fueron las conductoras de esta gran noche

Las preguntas más indiscretas de la noche

Antes de su mini show para cerrar la noche, Diego Torres le cantó al oído a Juanita Viale su clásico “Estamos Juntos”. “No pierde el tiempo, eh”, se escuchó de fondo por parte de uno de los invitados dando a entender que Torres ya estaba buscando compañía tras confirmar su separación con Débora Bello.

Si bien hasta el momento el músico no se había pronunciado al respecto, Mirtha se animó a hacer la pregunta indiscreta. “¿Estás solo vos?”, disparó fiel a su estilo punzante. Y quien hasta entonces no había dicho ni una palabra rompió el silencio: “Estoy solo, acá suelto”, respondió con humor.

“Estás separado?”, repreguntó Juanita. “Creo que esta es una buena ocasión para aclararlo. Estamos pasando un momento complicado, nos queremos mucho. Tenemos una hija que amamos y nos tratamos muy bien. Las relaciones de mucho tiempo a veces tienen crisis de este tipo. Débora es una madre ejemplar que está presente todo el tiempo”, señaló ya con rostro serio.

“¿Se van a arreglar?”, repreguntó Legrand queriendo saber un poco más. “Vamos a ver que dice el tiempo. Son estas cosas de las relaciones largas que tienen idas y vueltas. Toda esta situación no fue fácil, la pandemia, el dejar de viajar, el trabajo que se vio muy afectado. Todo eso influye de alguna manera en uno. Pero Lo importante es que nos llevamos bien y nos queremos mucho. Somos gente muy tranquila de bajo perfil”, explicó dando cuenta de los motivos de la ruptura con la madre de su hija, Nina.

Mientras que la conductora no paraba de repetir que se iban a arreglar, Darin terminó con el clima tenso de la mesa: “Bueno listo, vinimos solo para saber eso así que chau. Era todo lo que importaba”, lanzó levantándose de la silla. Tentadísima, la anfitriona de la mesa se prendió a su chiste: “Ya nos podemos ir, yo ya me voy”, expresó la única que se animó a interrogar al cantante.

Sin embargo, esta no fue la única pregunta picante de la noche. Minutos después le tocó el turno a Jey Mammon que hace unas semanas anunció que se va de América. “¿Vos te vas del canal?”, sorprendió Legrand al conductor de Los Mammones. “Después de dos años la pregunta para atragantarme me la hizo a mí”, bromeó quién sin dudas se convirtió en la revelación del año.

Ya más serio, el comediante explicó que dejará la televisión para dedicarse a un sueño pendiente: hacer su propia música. “El año que viene voy a sacar un disco con Sony Music. Voy a hacer duetos hermosos con Miranda, Los Pimpinela, Palito Ortega. Ya los estoy grabando. Estoy feliz de verdad”, confesó a modo de primicia el artista.

Tras asegurar que también hará un unipersonal en teatro, Legrand le dio una recomendación respecto a su programa: “Daniel Tinayre siempre decía: ‘nunca abandones un éxito’”, recordó la mujer del director de cine. “Si dependiera de mi todo seria de otra manera”, contestó Jey dándole el pie a la conductora para otra pregunta: “¿Qué paso con la Parodi?”, lanzó filosa. “No quiero hablar de más”, respondió el humorista respecto a las versiones que circulan sobre la desvinculación de la directora de contenidos de América después de 33 años.

Las sorpresas que más emocionaron a Mirtha

Como había anunciado Juanita al comienzo del programa, fue una noche llena de emociones y agasajos. “Te tengo una sorpresa”, anunció la joven actriz pasadas las 10.30 de la noche. En un emotivo video, Abel Pintos le agradeció a la diva lo generosa que fue con él a lo largo de su carrera. “Me encuentro en medio de gira pero no quería dejar de pasar esta posibilidad de darte las gracias. Como muchas veces lo he dicho, aunque nunca es suficiente. Desde la primera vez que te visite tu programa siendo un niño me brindaste espacios y oportunidades muy importantes para que mis canciones puedan llegar a ese enorme publico que ha sabido acompañarte. Gracias hoy y gracias siempre”, declaró el compositor de “La Llave” mientras interpretaba un pedacito del tema para “La Chiqui”. Tras cantarla a la par desde el estudio, la conductora le agradeció sus palabras: “Yo lo admiro tanto, tanto, tanto. Es un cantante excepcional”.

Pero esa no fue la única sorpresa de la noche. Desde París, Ámbar (la hija mayor de Juana) quiso estar presente en esta noche tan especial y saludar a su madre y su bisabuela. “Hola abuelita linda, hola mamá de mi corazón. Qué bueno poder decirles que las amo con todo mi corazón y que las extraño tanto, estoy tan lejos... Las admiro, admiro sus trayectorias profesionales, de vida, sus experiencias. Las amo con todo mi corazón y les dejo un beso enorme”, expresó la joven que se fue a estudiar a Francia hace cuatro meses.

Ámbar saludó a Mirtha Legrand desde París

Mientras se secaba las lágrimas, Mirtha le explicó a sus invitados quien era esa muchachita que tanto la había hecho emocionar. “Es Ámbar, la hija de Juana. Es divina. Me quiere mucho y yo a ella”, confesó conmovida. Tras repetir una y otra vez lo mucho que se la extraña, la diva contó una anécdota que hizo reír a todos sus comensales. “Ahora cuando estuvo Susana Giménez yo le escribí porque nos whatssapeamos a toda hora, 3, 4 de la mañana nos mandamos mensajes. Le dije: Mirá que está Ámbar en París y le di el teléfono. Fueron a las Galerías Lafayette porque ella habla perfecto francés entonces fueron a hacer compras juntas”, reveló

“Imaginate a Ámbar haciendo de traductora de Susana”, lanzó Juanita, entre risas, confirmando que la diva de los teléfonos no domina el idioma. Tras mandarle un cálido saludo, la mesa también le dedicó un aplauso a Marcela Tinayre, que estaba mirando el programa desde su casa.

Un tape con los mejores momentos de La mesa de Mirtha Legrand fue la tercera sorpresa de la noche. “Uy que emoción, voy a llorar”, anticipó la anfitriona antes de ver su larga trayectoria en un emotivo compilado de imágenes. “Es verdad que les he dado mi vida. ¿Quién hizo esto tan maravilloso? ¡Muchas gracias, que lindo! Me parece mentira todo lo que he vivido. Cosas lindas y malas pero nunca bajé la guardia. Yo después de esto me retiro chicos, es un homenaje muy lindo, muy cariñoso”, opinó nuevamente con la voz quebrada.

Y enseguida, la artista rememoró lo duro que fue estar fuera de la pantalla tanto tiempo. “Yo en estos dos años que no trabaje estuve 360 días encerrada en mi casa. Es una barbaridad. Un día estaba tan desesperada que llame a un neurólogo y le dije: ‘yo quiero volver a ser la de antes’. Me miro unos segundos y me dijo: ‘trabaje, trabaje’, y aquí estoy. Yo por ahí no hablaba en todo el día y tomaba el diario y lo leía en voz alta para practicar, ha sido muy doloroso”, recordó sobre sus meses en cuarentena.

“Debo agradecer a mi familia que es maravillosa. Por ahí en televisión dicen cosas que nada que ver. La que insistió para volver fui yo y la que dudaba si iba a poder, si estoy memoriosa también. ¿Estoy?”, le preguntó al resto de la mesa para que califiquen su desempeño hasta el momento. Ante un sí rotundo, la conductora confesó que sufre mucho cuando hablan mal de sus seres queridos.

“Yo me siento muy orgullosa. Es difícil explicar que sos mi abuela, sos maravillosa, muy pendiente de tu hija, de tus nietos y bisnietos. Siento mucho orgullo que a tu edad estés acá sentada con toda la pasión y el amor que le pones a tu trabajo”, la interrumpió Juanita mientras la contenía y la agarraba de la mano.

Un homenaje cantado

Como se esperaba, el cierre musical de la noche estuvo a cargo de Diego Torres y Jey Mammon. El primero en pasar al piano fue el conductor de América, que le escribió una divertida canción en alusión a los días que Legrand no estuvo en pantalla. “Le escribí un tema a ‘la chiqui’ y se lo quiero dedicar. Esto es para vos”, lanzó Mammon mirándola a los ojos.

Explotados de risa, los invitados disfrutaron del ingenio del compositor de principio a fin. Sin embargo, minutos después las carcajadas fueron barridas por las lágrimas cuando Diego Torres se acercó al piano de Jey para interpretar el hit “A mi manera”. “Esta es una canción que mamá amaba cantar”, explicó el cantante antes de entonar las primeras estrofas. Muy emocionada, Legrand reconoció identificarse con esa emblemática canción. “Yo he vivido a mi manera, es cierto. Es que ha sido una vida milagrosa la mía”, reflexionó.

Y antes de despedirse de su programa hasta el próximo año (porque aclaró que todavía no piensa en retirarse), Mirtha hizo un contundente pedido a toda la sociedad: “Quiero que sepan que hoy todos ustedes me han convertido en una mujer muy feliz. Les pido que nos unamos todos los argentinos, que volvamos a ser una gran nación. No importa que pensemos distinto. Tenemos que salir de este pozo”, enfatizó mientras recibía un ramo gigante de flores.

Mirtha Legrand junto a sus invitados en el cierre

“Gracias mi familia tan encantadora, a toda la gente que me rodea, he tenido sinsabores y perdidas terribles pero nunca baje la guardia. Siempre salí adelante”, remató mientras pronunciaba su clásico refrán “Como te ven te tratan” junto a todos sus invitados.