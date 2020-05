La modelo se enojó por no terminar el plato Crédito: Captura

7 de mayo de 2020 • 13:59

Rocío Marengo perdió la paciencia y todo fue documentado en MasterChef Celebrity Chile . La mediática está participando del certamen de cocina hace varias semanas, pero esta vez una torta de merengue la puso en boca de todos . Lo que sucedió fue que los tiempos no la acompañaron para terminar el postre que pensaba dedicar a sus sobrinos. Fue tal la frustración que terminó en un ataque de llanto y destruyendo su arduo trabajo , lo cual sorprendió al resto de los participantes. Si bien se trata de un reality, la reacción fue un tanto inesperada.

"Yo no soy así. Le pongo mucha energía, ganas y que te salga mal... Me da mucha bronca. Si me hubiese tocado pasar al frente habría sido una vergüenza, una falta de respeto. No daba para más. Que te salga todo mal, te da bronca", dijo sobre el exabrupto que la dejó fuera de cualquier posible evaluación: al ser destruido el plato los jurados no pudieron siquiera opinar sobre el sabor.

La reacción

El conductor del reality le pidió a los participantes que levantaran las manos porque había terminado el tiempo con el que contaban para confeccionar sus platos. Pero no todos estaban conformes con su trabajo. Dentro de esta categoría se encontraba Marengo, quien ante la impotencia de no haber logrado el objetivo comenzó a darle golpes con ira a la mesa de trabajo y a su torta. Fueron sus compañeros quienes se acercaron a consolarla.

A raíz de esta forma poco convencional de reaccionar, Rocío no fue seleccionada para subir al balcón. Sin embargo, sigue en carrera. La modelo había sido advertida por los jurados sobre la necesidad de comportarse de modo profesional en la cocina. Sin embargo, la conductora no logró cumplir con el objetivo, ni con la receta, ni con la manera de manejar la frustración.

Las redes sociales fueron inclementes con Marengo."Qué mujer. Cada vez que veo el programa está llorando o pataleando, y ahora dice que ella no es así", fue uno de los comentarios que hicieron en Twitter.