“Mágico”: el dulce posteo de Rocío Marengo por el nacimiento de su hijo

La conductora Rocío Marengo y el empresario Eduardo Fort celebraron este miércoles la llegada de su primer hijo en común, Isidro, en el Sanatorio Otamendi. La pareja comunicó la noticia horas después del parto a través de las plataformas digitales, donde difundieron las primeras imágenes del recién nacido y revelaron que se adelantó unas semanas respecto a la fecha estipulada originalmente.

Qué dice el mensaje de Rocío Marengo por el nacimiento de Isidro

La mediática utilizó su perfil oficial de Instagram para confirmar el nacimiento y presentar al bebé ante su millón de seguidores. Isidro pesó 2,480 kilogramos y nació a las 10.54 del miércoles. Marengo publicó un video con escenas del parto y palabras de agradecimiento hacia los profesionales que la asistieron.

Isidro Fort Marengo nació este miércoles a las 10.54 con un peso de 2,480 kilogramos (Foto: Instagram/@marengorocio)

La publicación incluyó fotos del rostro del niño y momentos íntimos posteriores al nacimiento. “¡Estamos muy felices! ¡Bienvenido bebito! Isidro Fort Marengo”, escribió la madre junto a los datos específicos de peso y horario. La modelo destacó la contención recibida por parte de sus seguidores a lo largo de los meses previos.

A quiénes agradeció la conductora

El texto difundido por la modelo destacó la labor del obstetra Alejandro Falco y su equipo médico. Marengo mencionó a los enfermeros y asistentes por su nombre de pila en señal de gratitud. Aseguró que se sintió acompañada y cuidada durante la internación.

La conductora dio a luz en el Sanatorio Otamendi y agradeció la atención del obstetra Alejandro Falco (Foto: Captura Instagram/@marengorocio)

“Gracias a todos por los mensajitos hermosos. ¡Siempre me sentí muy acompañada, querida y apoyada por ustedes y no quiero dejarlos afuera de este momento tan mágico!”, redactó la protagonista en la red social. También dedicó líneas especiales para el personal del Sanatorio Otamendi que facilitó la llegada de su hijo al mundo.

Quiénes felicitaron a la pareja

La publicación acumuló rápidamente miles de likes y comentarios de figuras del espectáculo. Luciana Salazar envió sus felicitaciones por la llegada del “bebito tan deseado” y expresó su cariño hacia la madre. Claudia Villafañe dio la bienvenida a Isidro y envió un beso grande para la familia.

Marley felicitó a la pareja y sugirió un futuro encuentro de juegos entre Isidro y su hija Milenka (Instagram @marley_ok)

El conductor Marley se sumó a los saludos y celebró el nombre elegido. El presentador hizo referencia a su propia hija, Milenka, y sugirió un futuro encuentro de juegos entre los niños. Los seguidores anónimos también dejaron mensajes de aliento. Muchos recordaron la lucha de Marengo para convertirse en madre y celebraron el final feliz de su búsqueda.

Algunos de los comentarios que recibió Marengo de sus seguidores (Foto: Captura Instagram/@marengorocio)

Por qué se adelantó el parto

El nacimiento ocurrió antes de lo previsto por los especialistas. Los médicos habían estimado la fecha de parto para mediados de enero de 2026. Rocío Marengo debió guardar reposo absoluto durante la última semana para prevenir contracciones prematuras y cuidar la evolución del embarazo.

La mujer de 45 años cumplió con las indicaciones médicas de forma estricta hasta el momento de la internación en la institución porteña. El bebé nació con un peso saludable a pesar del adelanto en el calendario.

La pareja superó diversas dificultades y tratamientos médicos durante años para concretar el embarazo (Foto: @marengorocio)

Cuánto tiempo llevan juntos Marengo y Fort

La llegada de Isidro consolida el vínculo entre Marengo y Eduardo Fort tras casi doce años de relación. La pareja enfrentó diversas dificultades para concretar el embarazo. Ambos manifestaron públicamente en el pasado su deseo de ser padres y los obstáculos que debieron superar mediante tratamientos médicos hasta lograr la gestación.

Los padres organizaron un evento familiar en septiembre donde confirmaron el sexo del bebé. Marengo compartió entonces la ecografía y reflexionó sobre el camino recorrido. Aseguró que el proceso fue largo y complejo, pero que el resultado final justificaba todo el esfuerzo realizado por ambos para ampliar la familia.

