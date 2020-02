A favor y en contra, todos hablan sobre la polémica frase de Vernaci

"Jujuy es Bolivia, chicos, alguien lo tiene que decir", fue la polémica frase que dijo de Elizabeth Vernaci mientras conversaba con su operador técnico en su programa de radio y que despertó fuertes críticas en el medio. Desde políticos hasta periodistas, pasando por artistas e historiadores, repudiaron fuertemente el comentario hasta convertir el tema en la principal tendencia de Twitter . Y a esta catarata de opiniones se sumó el periodista Augusto Tartufoli -que criticó a la conductora de La Negra Pop. Black and TOC- mientras que el psicoanalista Gabriel Rolón salió en su defensa.

Tartufoli: "Iletrada"

"No me sorprende para nada esta actitud iletrada de Vernaci. No tiene oyentes, tiene su club de fans, un círculo chiquito que le alcanzó para ganarse un premio ( en referencia al Martín Fierro de Oro que recibió en 2019). Nadie escucha su programa", lanzó el periodista de espectáculos desde un móvil para Los ángeles de la mañana.

En cuanto a la frase en sí, Tartufoli analizó: "Está haciendo referencia a un elemento de clase. Está reforzando estereotipos donde ir al Caribe está bien, ir a Jujuy está mal. Lo asocia con la pobreza, con lo malo", recalcó molesto y enseguida agregó: "Yo he recorrido el norte y es verdad que hay un otro que es muy distinto, pero no hay que estigmatizarlos. Considero que hay un trasfondo de tilinguería en su comentario".

Lejos de poner paños fríos, el periodista sumó. "Yo no considero que Vernaci tenga un gran talento. Ella tuvo la gran suerte de trabajar junto a un número uno como Lalo Mir y admiró hasta el plagio a Fernando Peña. Estas son barbaridades que decía Fernando Peña, pero él lo hacía desde un personaje, ella no".

Con respecto al pedido de disculpas que la conductora radial hizo en su programa,, Tartu opinó: "Creo que a partir de su charla con el INADI puede tener una visión más clara de la discriminación o estigmatización. Ella trabaja con Tortonese, ¿cuándo lo escuchaste a él decir algo así? Pasa que, en su caso, si le acercás un libro lo abre, no lo pone debajo de la mesita de luz para que no le quede más corta", remarcó.

La respuesta de Vernaci a Tartu. Estos dichos llegaron rápidamente a oídos de Vernaci, quién le contestó a través de un mensaje de WhatsApp dirigido a una integrante del programa. "Ella entiende por qué estás hablando de ella. Dijo de vos que sos pelado y que no se te ve nada a través del pelo y que desde ahí viene un poco el odio que le tenés (...) Dice que hace 10 años lo dijo y todavía lo estás cobrando (...) Que te está dejando hablar, que gracias a ella pegaste un móvil. Que lo disfrutes", leyó textual Yanina Latorre.

Tras escuchar la respuesta de la conductora, el periodista recordó: "El enfrentamiento viene de la época de la revista Pronto. No le gustaban las fotos robadas. Ni las de ella con Luciano Castro ni las de otros. Y bueno... es así", desdramatizó.

Gabriel Rolón: "La Negra es un ser maravilloso"

Gabriel Rolón Fuente: Archivo

Luego de trabajar más de 10 años con ella en radio, el psicoanalista Gabriel Rolón se metió en la polémica y salió a defender a su excompañera. "Descarto cualquier tipo de mala intención en Elizabeth. Es una persona generosa, buena. Es un ser maravilloso que juega su arte al límite y a veces eso es riesgoso", opinó en un móvil de Intrusos.

Y enseguida, casi poniendo las manos en el fuego por la conductora, contó quién es ella para él. "Cuando mi papá se enfermó gravemente yo no tenía la posibilidad que tengo hoy de ayudarlo a él y a mi mamá y hacía lo que podía. En ese momento cuando yo no podía llegar a cubrir todas las cosas, de repente porque lo escuchó así medio de costado, ella se me acercó y me dijo: 'Vos no te preocupés más. La casa de tus padres la voy a sostener yo, hasta que vos puedas'. Y durante dos años, generosamente me apoyó".

Sobre los dichos de Vernaci expresó: "Cada vez que hace una broma con alguien no lo hace para lastimar. Cuando yo trabajaba con ella jugábamos y bromeábamos sobre mí, que soy oriundo de Laferrere. Para mí decirle a alguien boliviano no es agredirlo. Creo que si hubiera dicho 'los jujeños son franceses' no hubiera pasado nada. Creo que hay una mentalidad en nosotros todavía que creemos que nuestros hermanos bolivianos, paraguayos son menos".

Y agregó: "Pongo las manos en el fuego por ella, no es una mujer con ese tipo de intenciones (...) Cualquiera de nosotros puede tener un comentario equivocado y pedir disculpas. Lo interesante de nosotros como seres humanos falibles es decir: 'me equivoqué'".