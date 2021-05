Axel Kuschevatzky habló sobre la polémica salida de Érica Rivas de Casados con hijos

La confirmación de que Érica Rivas no iba a ser parte de la versión teatral de Casados con Hijos despertó una catarata de idas y vueltas entre los actores y la producción. A las voces que salieron a pronunciarse al respecto ahora se suma la de Axel Kuschevatzky, libretista de la obra que debió posponerse indefinidamente por la pandemia.

“Me parece que en los procesos de armar proyectos siempre hay circunstancias, pero no todos tenemos por qué leer las cosas de la misma manera”, expresó en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, cuando le preguntaron por la actriz que personificó durante las dos temporadas de la ficción al personaje de María Elena Fuseneco.

“Cuando algo genera tanto interés, que siempre es positivo, también genera un montón de interpretaciones. Eso no me pasó sólo con este proyecto, me pasó con todos”, reflexionó.

“Escuché tantas teorías como con Los Simuladores ¿Se bancan o no? Cosas de ese estilo, entonces creo que hay que estar agradecido al interés de la gente”, aseguró.

Al ser consultado sobre cuando se estrenaría la obra, el también productor cinematográfico reconoció no tener una fecha precisa. “Yo sé lo mismo que saben ustedes. Mi trabajo en la obra es ser autor, las decisiones de la vuelta al teatro no son nuestras y no es un proyecto que se pueda hacer con un aforo del 10 por ciento”.

Tiempo atrás, Érica Rivas aseguró en una entrevista con Página 12: “Yo no me fui, yo quería hacer ese proyecto, a mí me echaron. Me sacaron de las fotos de promoción, de la marquesina del teatro que ya estaba lista. Y lo hicieron por WhatsApp a la vez que hacían público un mail privado”. De acuerdo con su testimonio, fue echada de la obra “por ser feminista” y todo lo que eso implicaba para las figuras masculinas. “Para ellos era ser hincha pelotas. De hecho me decían: ‘No seas pan amargo’. Porque era la hincha pelotas que les marcaba cosas”, manifestó la actriz al tiempo que contó que existía un “pacto de hombres” entre Axel Kuschevatzky, Diego Alarcón y Guillermo Francella.

