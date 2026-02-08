En qué canal de EE.UU. pasan en vivo hoy el Super Bowl 2026 y hora oficial del show de medio tiempo

El Super Bowl LX se juega hoy domingo 8 de febrero de 2026 y la NFL ya confirmó todos los detalles de la transmisión del evento deportivo. Las presentaciones artísticas previas al juego ya están listas, al igual que el esperado show de medio tiempo de Bad Bunny.

En qué canal de EE.UU. ver en vivo el Super Bowl 2026

Hoy, los New England Patriots se enfrentarán a los Seattle Seahawks en busca del trofeo Vince Lombardi en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El Super Bowl LX se jugará entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks hoy domingo 8 de febrero en Santa Clara, California (Facebook/NFL)

La primera patada de The Big Game se dará a las 18.30 hs (ET) y la cobertura principal del juego, así como de las presentaciones previas, el show de medio tiempo y los famosos comerciales, será a través del canal NBC.

Además, las plataformas de streaming Peacock y el medio por suscripción NFL+ también tienen coberturas especiales. Para los espectadores de habla hispana, el Super Bowl LX estará disponible en Telemundo.

Por su parte, NBC será la cadena que transmita todo el evento, incluidas las previas al juego, por lo que su cobertura especial comenzará a partir de las 13.00 hs (ET) y tendrá entrevistas, muestras de la afición, los espectáculos artísticos de Green Day, así como los del himno nacional estadounidense.

La NBC será encargada de transmitir el Super Bowl LX con una cobertura especial que iniciará a las 13.00 hs (ET) (Facebook/NFL)

Hora oficial del show de medio tiempo del Super Bowl

El halftime show del Super Bowl LX tendrá como artista principal al puertorriqueño Bad Bunny, quien podría tomar el escenario entre las 20.00 hs y las 20.30 hs (ET), según estimaciones de los fans.

Esto debido a que, tradicionalmente, el espectáculo del entretiempo tiene lugar tras los dos primeros cuartos de la final del futbol americano, los cuales pueden extenderse de acuerdo con el desarrollo del partido.

El Conejo Malo no es el único artista confirmado para el show de esta noche, ya que en el Super Bowl LX también estarán presentes Charlie Puth, Brandi Carlile, Coco Jones y Green Day en el espectáculo previo al juego.

Bad Bunny protagoniza el show de medio tiempo del Super Bowl LX (ARCHIVO-AP/Alejandro Granadillo) Alejandro Granadillo - AP

Esta es la edición número 60 del Super Bowl, y la agrupación intérprete de "Wake me up when September ends" será la encargada del espectáculo de celebración.

Debido a que el show de medio tiempo de Bad Bunny ocasionó polémica entre grupos conservadores, la organización Turning Point USA compartió que mostrará una “contraprogramación” para exhortar a los fans a no sintonizar a Benito Antonio.

La fundación de Charlie Kirk presentará The All-American Halftime Show como una alternativa de espectáculo y los artistas que participarán son Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett.

Este evento será al mismo tiempo que el show de Bad Bunny y se transmitirá en las redes sociales de la organización, en YouTube, X y Rumble. Así como a través de CHARGE, Samsung Plus, YouTube TV, Hulu, Sling, TBN, Real America’s Voice, One America News Network, Daily Wire+.

Los anuncios del Super Bowl LX ascienden a US$10 millones

Las pausas comerciales del Super Bowl son internacionalmente conocidas. Y en este 2026 los espacios publicitarios rondarán entre los US$8 millones y los US$10 millones, de acuerdo con ESPN.

Los comerciales del Super Bowl también forman parte del atractivo del espectáculo (Ritz)

El director de publicidad de NBC Universal, Mark Marshall, explicó que la media será de US$8 millones, aunque algunos costos podrán elevarse; esto se aproxima a la cifra récord alcanzada en 2025 por FOX.

Marshall también reveló que aproximadamente el 40% de las marcas anunciantes del Super Bowl LX no estuvieron presentes en la más reciente final. Y que los comerciales destacados son de la industria del bienestar, el sector farmacéutico y empresas de tecnología.

Los comerciales de la final del futbol americano son otro de los principales atractivos del evento, ya que millones de televidentes sintonizan todo el juego, las previas y el show de medio tiempo.