Barby Franco furiosa con Rodrigo Lussich: "Si sos periodista, chequeá las dos partes", dijo hoy en Los ángeles de la mañana

En los últimos días, la crisis de pareja entre Barby Franco y Fernando Burlando circuló por todos los medios. Tras confirmar que están distanciados pero "no separados", la modelo se enojó con Intrusos por dar información falsa al respecto.

"Entendemos que Barby desmienta la separación e insista con que Burlando y ella están en crisis. Ella le puede poner el título que quiera a la separación y hasta puede querer recomponerla. Pero hoy están separados y lo confirmé con Burlando. Ya con que uno no quiera dos no pueden, dice el refrán. Esa es la percepción subjetiva de Barby. Pero los hechos son objetivos y hace dos meses que Burlando está viviendo en uno de los departamentos de lujo del Hotel Faena. Y no se hablan desde las Fiestas. ¿Saben qué me dijo respecto a si la separación es definitiva? Me dijo: 'Separado hasta las p.'. Noté un cansancio, por lo que hablé con él. Ojalá se reconcilien pero me parece que no", comentó Rodrigo Lussich en uno de sus "Escandalones" en el ciclo de América.

Ante estos dichos, la palabra de Barby Franco no tardó en llegar. La panelista le respondió hoy en Los ángeles de la mañana. "Yo estoy súper bien. Obviamente enojada por las huevadas que dijeron en Intrusos, donde me trataron de mentirosa. Rodrigo Lussich tiene mi número, no le costaba nada llamarme y preguntarme. Si sos periodista, chequea las dos partes", expresó furiosa la nueva angelita. Y muy enojada, desmintió punto por punto la información del periodista de América. "Primero, no estamos separados hace dos meses. El 8 de diciembre armamos el arbolito juntos y hasta el 24 el estuvo en casa", explicó. En cuanto a las declaraciones del abogado, Barby opinó: "Burlando jamás hablaría así. El no tiene esos términos. Es un caballero en todo sentido".

Con respecto a la supuesta exposición de la pareja que habría provocado cierto cansancio en Burlando, Franco aclaró: "Soy modelo desde los 17 años, laburo de esto y me muestro en redes por eso. Es mi laburo. Aparte, todo el tiempo nos expusimos juntos, fuimos al Bailando juntos. No veo por qué sólo habla de mi".

