“Basta de la China, basta de Carolina, basta de amenazas”: los explosivos reproches de Benjamín Vicuña a Eli Sulichin

La relación entre Banjamín Vicuña y Eli Sulichin no habría terminado de la mejor manera como había trascendido unos días atrás. Según contaron en Socios del Espectáculo (eltrece), el actor y su expareja mantuvieron un acalorado diálogo el sábado al mediodía en donde él tuvo duras frases para con ella. “Basta de la China, basta de Carolina , basta de amenazas”, le habría dicho el actor mientras hablaba por teléfono con ella.

El sábado cerca del mediodía, según reveló Rodrigo Lussich, Vicuña se encontraba en el gimnasio y, luego de entrenar, mantuvo una conversación acalorada con Sulichin. “Un Vicuña que iba subiendo la intensidad frente a testigos que estaban allí y contaron los hechos de primera mano”, amplió el periodista y explicó luego que incluso alguien grabó la conversación y les envió los audios.

Luli Fernández, encargada de ampliar la información, reveló que el gimnasio en cuestión se encuentra en el shopping Paseo Alcorta y que fue allí, en donde se dio el episodio. “Suena el teléfono y arranca una discusión. Quienes la presenciaron se sorprendieron porque fue levantando el tono y Benjamín estaba muy enojado”, contextualizó. “No llegó a haber gritos, pero sí un tono muy elevado y con reproches concretos”, agregó.

Luego de explicar que no es la primera vez que pasa y que se lo suele ver a Vicuña alejándose del tumulto cada vez que quiere mantener una conversación telefónica privada, la panelista aseguró que esta vez las frases fueron muy fuertes. En ese momento, Lussich contó que este episodio se dio el sábado al mediodía luego de que Pampita Ardohain y Roberto García Moritán fueron al teatro a ver al actor chileno.

Pampita y Roberto posaron junto a Benjamín y Laurita en los pasillos del teatro (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Luli Fernández, al retomar la palabra, explicó que esa visita influyó mucho en la pelea: “Fue el detonante”. “Una de las cosas que Benjamín le habría dicho a Eli, -lo pongo en potencial por un tema legal nada más porque en realidad esto fue así, aclaró- fue ´tu estás hace diez días dale que te dale enloqueciéndome. Basta de La China, basta de Carolina, basta de tus amenazas´”, explicó la panelista y contó que escuchó ella misma los audios en cuestión.

“Esto se terminó, me tenés harto”, continuó Fernández y volvió a recalcar que la discusión se dio en un espacio público. “Sos una egoísta. Me cansé de tus manipulaciones y tus amenazas”, siguió Vicuña. Luego de cortar y volver a comunicarse, el actor le habría remarcado: “Si tu padre se muere y tu me dices ´Benjamín, no puedo seguir hablando, estoy muy triste´, yo desaparezco para siempre”. Según la panelista, Vicuña le estaba pidiendo un poco de piedad.

Sobre el final, Luli Fernández explicó que Vicuña la quiere mucho a Sulichin, que no la bloqueó de su teléfono y que más allá del cariño, el actor explotó por todo lo que le sucedió. Adrián Pallares agregó que si bien todo parecía haberse concretado en buenos términos, al chileno no le cayó bien que ella filtrara la información de la separación durante la convalecencia de su padre.

El fin de un breve romance

Benjamín Vicuña y su novia, Eli Sulichín Gerardo Viercovich

Si bien el actor no quiso dar demasiados detalles al respecto, el 1° de septiembre Vicuña confirmó la ruptura con Eli Sulichin y contó que estaba transitando el momento doloroso como cualquier persona que se separa.

Si bien la pareja se había mostrado muy feliz en el cumpleaños de Mica Tinelli unos días antes, la separación se confirmó un día después y por decisión de Sulichin. La encargada de contar la información fue Yanina Latorre en LAM. “Ella dio por terminada la relación. No hubo conflicto, ni pelea. Creo que los dos se quieren mucho. No hay terceras personas”, reveló mientras lanzaba sus propias especulaciones al respecto. “Ella es más chica, él es más grande. Él tiene muchos hijos, diferencia de agenda, de momentos”, esbozó.

Si bien los protagonistas se habían mantenido en silencio ante estos rumores, finalmente el actor confirmó la información en una nota con Socios del espectáculo. Visiblemente apesadumbrado y bajoneado, Vicuña comentaba en ese momento que su cansancio se debía a sus continuos viajes a Chile para acompañar a su padre.

Vicuña y Sulichín habían comenzado su romance en diciembre del año pasado, cuando ambos se cruzaron en el bautismo de Ana García Moritán, la hija de Pampita Ardohain (expareja del actor) y Roberto García Moritán. Según los cronistas de las historias del corazón, en ese encuentro habría surgido el flechazo que desde entonces los mantuvo unidos y felices.