Bautista Vicuña hizo un vivo con mamá Pampita y se quejó de los portales

Al igual que muchos chicos de su edad, Bautista Vicuña se divierte utilizando las redes sociales y haciendo videos. Para ganar seguidores, el niño de 12 años le pidió a su mamá, Pampita Ardohain , que haga un vivo desde su perfil de Instagram para promocionar sus cuentas.

"Hoy a la noche Twitch en mi cuarto con ella. Lo prometió, y sino sos re mala madre", la apuró el pequeño. "Soy buena madre, dejá de decir eso que los portales van a decir cualquier cosa", le pidió la modelo. "Portales son malas personas, malas personas son ustedes, son re malas", respondió el niño.

Consciente de que cualquier cosa que diga puede ser malinterpretada, Pampita le explicó que tiene que pensar muy bien lo que expresa. "No son malas personas, hay que tener cuidado con lo que se dice", le advirtió. "Son malos, malos portales. Sí, son re malos", volvió a afirmar Bautista.

Durante la transmisión, el preadolescente demostró que a pesar de la fama de su madre, la relación entre ellos es igual a la del resto de los chicos de su edad. "No te hagas la modelo mamá, salí bien", le pide con cierta vergüenza en un momento, en donde la morocha se intentó recostar sobre el sillón.

Los seguidores de Pampita quisieron saber si Bautista tenía novia, y fue su mamá la encargada de responder. "Sí, tiene novia y la queremos mucho", afirmó sobre su "nuera".

Entre los temas que tocaron a lo largo del vivo estuvieron las tareas del hogar y cómo ayuda el mayor de sus hijos en la casa. "Yo limpio los autos y le pongo los zooms a mis hermanos para sus clases. Tengo que lavar los autos esta semana para poder cobrar y comprar mis cosas", contó el pequeño. "Yo no doy dinero, se lo tiene que ganar", aclaró la modelo, que también reveló con orgullo todo lo que hace su heredero. "También levanta la mesa, que lo hacemos entre todos siempre. Le va re bien en el cole y hace todas las tareas. Se pone el despertador solo, se levanta y se hace el desayuno a la mañana".

Hace unos días, durante un vivo a través de Twitch, madre e hijo ya habían compartido unas charlas sinceras en donde tocaron algunos tópicos picantes. "¿Fumaste alguna vez?", le preguntó la conductora a Bautista al leer un comentario de otro seguidor. "No, te lo juro mamá, soy re chiquito", le respondió él. "¿De verdad?", volvió a repreguntar ella. "Fui a 10 matinés en mi vida y nunca fumé. Yo nunca voy a fumar y tampoco me voy a tatuar, te lo juro, porque no quiero", volvió a afirmar el chico. "Bau, quedate tranquilo que yo se quien sos y confío en vos", lo consoló su madre.

En esa oportunidad también hablaron de los noviazgos del niño. "¿Cuántas novias tuviste?", quiso saber Ardohain. "¿Puedo responder eso?", le preguntó él con timidez. "No, si sos un caballero y no querés, no pasa nada", le explicó su mamá. "Tuve tres, pero repetí una y ahora estoy repitiendo a la primera que tuve", reveló Bautista.