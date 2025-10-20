Bella Hadid reveló el motivo por el que se la vio caminando con dificultad en un desfile de lencería

Bella Hadid se convirtió, junto a su hermana Gigi, en una de las modelos e influencers más importantes de este siglo. Por eso, a nadie sorprendió que una famosa marca de lencería la eligiera para cerrar su último desfile, junto al tradicional arnés con alas que se convirtió, desde los años noventa, en un símbolo de la casa. Por supuesto que la escultural estadounidense acaparó todas las miradas, pero también llamó la atención la incomodidad con la que se movió en la pasarela.

Hadid realizó varias pasadas en el desfile que se llevó a cabo el miércoles pasado en Nueva York. Primero, lució un conjunto de lencería rojo. En esa oportunidad, caminó con elegancia y sensualidad por la pasarela, mientras Karol G cantaba para el público, también ataviada de rojo.

Bella Hadid volvió a las pasarelas a un mes de haber sido internada por complicaciones en su estado de salud Evan Agostini� - Invision�

En la última de sus apariciones, su derrotero fue muy distinto: caminó en línea recta, tomándose de a ratos del armazón del arnés que sostenía el inmenso par de alas blancas que llevaba sobre su espalda. Antes de llegar al final de la pasarela, empezó a caminar más lentamente, posó por unos segundos su mirada en el suelo e intentó una vez más acomodar las correas para equilibrar el peso de las alas. A pesar de que nunca se la vio perder ni la gracia ni la compostura, las cámaras tomaron un gesto de pesadumbre y se la vio agachar la cabeza cuando las luces se apagaron.

La modelo de 28 acaparó todas las miradas con un conjunto de lencería rojo TheStewartofNY - FilmMagic

El desfile se produjo apenas un mes después de que la modelo fuera internada por una complicación en su estado de salud. Ella, al igual que su hermana mayor, hicieron público en 2015 que padecen la enfermedad de Lyme. Por eso, tanto en las redes como en algunos medios asociaron sus dificultades en la pasarela con aquel incidente.

Bella decidió hacerle frente a los rumores y, en sus redes, contó lo que sucedió en aquella última pasada y el motivo de sus dificultades para caminar con el garbo que la caracteriza. “Está bien, no vamos a fingir que estas alitas no pesaban más de 20 kilos, pero ¡qué hermosas!”, escribió la joven de 29 años en una publicación de Instagram que luego eliminó, pero que fue capturada por The Hollywood Reporter.

En el cierre del desfile de marca de lencería, se la vio caminando con cierta dificultad ANGELA WEISS� - AFP�

A mediados de septiembre, los seguidores de la modelo sorprendieron con un enigmático mensaje que compartió en sus redes sociales: publicó una serie de fotografías que la muestran hospitalizada, con el rostro hinchado y con una clara expresión de pesadumbre.

En una de las primeras imágenes, se la ve conectada a una vía intravenosa y recostada en la cama de un centro de salud. Otra instantánea, la muestra tapándose la boca con gestos de angustia. Mientras que una tercera imagen la refleja con una bolsa de hielo en su frente.

Una de las imágenes que Bella Hadid compartió en sus redes mientras estuvo hospitalizada instagram.com/bellahadid/

La modelo también compartió fotos suyas con un simpático pijama de Pikachu y otra que revelaba su cena: una pizza que comió en una cama de hospital. Sin embargo, la última foto llamó mucho la atención: acurrucada en la esquina de un ascensor mientras tomaba un café, en una pose dramática.

El posteo lo acompañó con un mensaje, que tampoco fue muy esclarecedor. “Lo siento, otra vez desaparecida en acción. Los quiero”, escribió en el pie de la galería.

Una de las primeras personas en comentar el posteo fue su hermana mayor, Gigi. “¡Te quiero! ¡Espero que pronto te sientas tan fuerte y bien como te mereces!”, escribió la ex de Leonardo DiCaprio.

Tallulah Willis, hija de Demi Moore y Bruce Wilis, y una de sus mejores amigas también reaccionó al mensaje. “Te amo tanto, dulce frijol”, le dedicó a modo de consuelo. Pero fue su madre, la polémica Yolanda Hadid, quien con tan solo tres palabras dio pistas concretas sobre la situación que está atravesando Bella. “Guerrera de Lyme”, expresó la mujer, junto al emoji de un corazón.

La modelo fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme en 2013 e hizo pública su condición dos años después instagram.com/bellahadid/

Luego, Yolanda escribió: “Ningún niño debería sufrir en su cuerpo con una enfermedad crónica incurable. Admiro su valentía y su disposición a seguir luchando por la salud a pesar de los protocolos fallidos y los innumerables contratiempos que han enfrentado. Estoy muy orgullosa de la luchadora que eres. No estás sola, te prometo que te apoyaré en cada paso del camino, sin importar cuánto tiempo lleve”.

Una semana después de que las fotos fueran compartidas en las redes sociales, Hadid fue fotografiada paseando por las calles de París.