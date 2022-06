Emily Lucius pasó del alto perfil a refugiarse por completo de la TV: ¿por qué no va a ningún programa?

Emily Lucius entró a El hotel de los famosos por la puerta de costado y se fue por la de atrás. Es que luego de su eliminación el domingo pasado, la influencer todavía no apareció en ningún programa de televisión de eltrece, algo que sí hicieron el resto de sus compañeros luego de salir del reality, ya que según señalaron en Intrusos en el Espectáculo, por América TV, es algo que está estipulado en el contrato.

Atacada por varios frentes, en particular por los seguidores de Locho en redes sociales, la exparticipante decidió refugiarse en su casa, rodearse de sus seres más queridos y, salvo por un comunicado que publicó en su cuenta de Instagram, llamarse a silencio.

El comunicado de Emily donde se disculpó públicamente con su excompañero de programa Locho Loccisano

Según contaron en el ciclo de América, Emily no la estaría pasando para nada bien fuera del hotel. Con el contrato en mano, Maite Peñoñori reveló que los participantes deben ir por lo menos a tres programas del canal, algo que el resto de los concursantes hizo sin excepción. Sin embargo, a Emily aún no se la vio y se especula que tampoco será parte de El hotel de los famosos: El Debate el próximo domingo por la noche.

¿Rompió Emily Lucius el contrato que firmó con la productora para ingresar al reality? Según Peñoñori, no. La panelista de el envío de chimentos explicó que no es que la hermana de Belu Lucius no quiso presentarse a cumplir sus obligaciones contractuales, sino más bien que no está en “condiciones anímicas” de hacerlo.

Tras la eliminación, Emily compartió imágenes de su paso por el reality (Foto: Instagram @emilylucius)

Invitado al piso, Gabriel Oliveri habló sobre los conflictos que suscitó el reality en los participantes que más fueron criticados por el público en las redes. El gerente general del Hotel aseguró que las peleas dentro del programa es algo que “se les fue de las manos” y que Emily y el resto de los participantes que la están pasando mal necesitan que el tiempo pase para que la gente se calme. “El programa creó un fanatismo que en las redes es sanguinario”, analizó.

Por su parte, en una nota que le dio a Rafa Juli, Maximiliano “El Chanchi” Estévez (otro de los exparticipantes señalados como perpetradores de bullying dentro del programa) explicó que lo que hizo dentro del hotel fue un personaje con algunas cosas de su personalidad, como “lo picante”. “Después, nada que ver con la vida real. Fue un personaje funcional al programa” , agregó.

Chanchi Estévez alegó haber hecho un personaje "funcional al programa"

Cuando el cronista le consultó si tomó chicanas de la cancha de su época de jugador para utilizar en el juego, el exparticipante no dudó: “Sí, totalmente. Hablar cosas picantes, también el tema de la psicología”, reveló. Luego, dijo que todos en el programa son “buena gente” y que se atacó a muchos por demás y que algunos otros salieron muy enojados y que no hicieron nada por frenar todo lo que pasó después . “Se lo tomaron personal, no se dieron cuenta nunca que fue un programa”, sentenció. “Muchos pensaron que era la vida real y la verdad es que era una ficción”.