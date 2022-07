Belu Lucius estalló contra los medios cuando quisieron hablar con Emily y luego se defendió: “No soy ninguna patotera”

El nombre de Emily Lucius resonó fuerte al momento de su ingreso al reality El hotel de los famosos (eltrece). Durante un mes, la joven fue participante y su paso no dejó una buena imagen en el público, debido a sus malas actitudes hacia algunos de sus compañeros. Tras su eliminación, se llamó al silencio y se refugió en su familia debido al ataque en redes sociales que sufre por parte de los fanáticos del programa. Su hermana, Belu Lucius, es su portavoz y su fiel defensora. Tal es así que se enfrentó a las cámaras de Socios del espectáculo (eltrece) para no ser captadas durante un show al que asistieron.

“Me equivoqué, no fue de mala leche, y por eso acá estoy dando la cara. Lamentablemente, no pude comunicarles esto antes, ya que debía cumplir con el contrato que firmé”, expresó Emily Lucius el 28 de junio, en su cuenta de Instagram, en el único momento que habló sobre su participación en el reality. Luego del pedido de disculpas se llamó al silencio y desde su entorno se indicó que atraviesa un duro momento, debido a las repercusiones sobre su participación.

Tras ser eliminada, Emily Lucius volvió a las redes y se disculpó públicamente con Locho (Foto: Captura de video)

Sin embargo, horas atrás decidió asistir junto a su familia a un evento masivo. Fue allí, que fue captada por las cámaras de Socios del espectáculo y Belu Lucius se interpuso al momento que le hicieron preguntas a su hermana. “No puede hablar”, indicó la influencer que visiblemente molesta, pidió que no filmen el momento.

En reiteradas ocasiones, repitió el pedido para que la cronista se aleje de ellas. Mientras tanto, Emily sonreía ante la cámara. Por supuesto que esta actitud no cayó bien a los conductores del ciclo, y tanto Adrián Pallares como Rodrigo Lussich criticaron a las hermanas por no dar una respuesta ante su gran exposición en los medios.

“Se creen la versión femenina de los Rolling Stones. Un poco más y Belu nos escupe. No merecemos este maltrato, ni nosotros ni ningún colega. No hace falta patotear”, indicó Lussich, visiblemente enojado al conocer las imágenes del momento.

Emily Lucius

“Nada justifica este maltrato”, expresó Pallares al referir la conducta de las influencers. Asimismo, destacó que fuentes cercanas indican que Emily atraviesa un duro momento personal debido a las repercusiones negativas que tuvo, por lo que señaló que su alejamiento de los medios es por esta razón. Esto no le cayó bien a Belu, quien se comunicó en vivo con el programa para realizar aclaraciones al respecto.

Con un tranquilizador tono, la influencer explicó que su hermana tiene pautado no dar entrevistas, por este motivo le pidió a Celina, la cronista, que no se acercara. Sin embargo, Lussich remarcó que dicho pedido no fue amable, sino que con una actitud “patotera”. En esa línea, Belu indicó que cuando en general se dice que no a algo, hay cierto tipo de ensañamiento y le hicieron una emboscada.

Belu defendió a su hermana

“No soy patotera”, aclaró ya un tanto molesta. Asimismo, explicó que pidió que no se acerquen. “¿Qué es lo patotero de eso?”, preguntó. Acto seguido, los conductores le señalaron que tanto su tono como su avasallamiento corporal hacia la cronista la hizo vivir un momento incómodo, lo que fue negado por la protagonista.

Belu habló sobre la salud de su hermana

Además, aclaró que por el momento Emily no dará entrevistas. Luego de una larga explicación sobre el paso de su hermana por el reality, explicó que la joven se encuentra mejor de ánimo y que está con tratamiento psicológico y psiquiátrico, por lo cual su decisión de alejarse de los medios iría por estas razones respecto a su salud mental.