No hay día que Belu Lucius no divierta a sus 3.1 millones de seguidores en Instagram con sus videos y anécdotas. Fiel a las redes sociales, la influencer comparte todo tipo de contenido, pero en los últimos días preocupó a todos al hablar de la salud de Bautista, su hijo mayor de 5 años.

“Ayer a la noche volvieron las manchas y la hinchazón. Volvió el dolor en el pie. ¿Era de esperar? Sí. ¿Podía llegar a pasar? Sí”, escribió la exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe) mostrando los pies de su pequeño hinchados y con manchas moradas. Anteriormente, había contado que tuvo que salir corriendo al hospital por los dolores insoportables que tenía en los pies el menor y por el color raro y la hinchazón que sufrió.

Ya más tranquila tras volver de la guardia, Belu informó a sus seguidores cuáles eran los pasos a seguir cuando alguien padece la enfermedad que llamada Púrpura que afecta a las plaquetas: “A seguir con reposo absoluto. La púrpura no se va de un día para el otro. Lo bueno es que si él no pisa no hay dolor y el pis tiene color normal”, detalló y le dedicó un mensaje de aliento al pequeño de cinco años: “Vamos Bauti”.

La Púrpura, también conocida como PTI (Púrpura trombocitopénica inmune) es una enfermedad que se caracteriza por una disminución de plaquetas. Esta se manifiesta en forma de manchas de color violáceo en la piel, por eso el nombre, y en las membranas mucosas, incluso alrededor de la boca. Si bien no se trata de una patología común, suele darse en niños de entre 5 y 15 años y, según la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), “la enfermedad tiene una evolución benigna y se autolimita sin generar muchas molestias más que las lesiones cutáneas”.

Este viernes, Belu relató su día desde muy temprano. Primero llevó la orina de Bauti para que la analicen y después volvió a su casa para dejar en el jardín a Benjamín, su hijo menor. Los días de Lucius están un siendo un poco convulsionados debido a que su marido, el exjugador de rugby Javier Ortega Desio, está de visita en París, donde asistió a ver el partido del Mundial de rugby entre Argentina y Nueva Zelanda, en el que los Pumas perdieron las semifinales contra los All Blacks.

“Tengo 15 minutos para llevar la orina de Bauti que hizo recién y volver a casa para llevar a Benja al jardín. Está Elsita. No quedaron solos”, aclaró mientras se la vio caminando hacia el laboratorio. Y siguió: “Si ustedes se marearon por ver la historia, no se imaginan cómo estoy mareada yo. Ya llegué, hay poca gente dejo la pichona y corro a casa por Benja. Al mediodía está el resultado y vamos a ver al pediatra”.

En otra publicación, se lo ve al menor en pijama, sentado en el sillón y dibujando. “Súper pibe. Vamos por el quinto día de reposo absoluto y se la está bancando como un campeón. Cuando termine esto voy a hacer la muestra de arte en casa”, lo elogió.

Pero eso no fue todo, como buena cocinera, la mayor de las Lucius preparó dos tortas por el cumpleaños número cuatro de su hijo menor; una para el jardín y otra para el festejo en familia. “A contra reloj haciendo las tortas de Benja. A las cuatro empieza el partido de Los Pumas que no me lo quiero perder. La más chica es para el jardín porque van cositas saladas también y la otra es para mañana para casa, con ganache de choco blanco”, indicó.

Cabe resaltar que en marzo fue la salud de Benjamín quien estuvo afectada. El pequeño tuvo que ser operado de su ojo por estrabismo. En aquel momento, la hermana de Emily Lucius compartió en sus redes con lujo de detalles todo el día, desde el viaje en auto al sanatorio, hasta que el menor despertó post-operación.