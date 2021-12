Ben Affleck aclaró los dichos sobre su “infeliz” vida junto a Jennifer Garner que generaron malestar en Jennifer Lopez

Ben Affleck se abrió sobre sus problemas con el alcohol y lo hizo con una frase que, de alguna manera, relacionó la infelicidad en su matrimonio con Jennifer Garner a la necesidad de emborracharse. Su comentario rápidamente dio la vuelta al mundo y hasta generó malestar en su actual pareja, Jennifer Lopez, quien reprobó los dichos del actor. Eso quedó más que claro este miércoles por la noche, cuando invitado al programa Jimmy Kimmel Live! el exBatman aprovechó la ocasión para aclarar las cosas, al tiempo que enfatizó que había sido malinterpretado y que en la misma entrevista solo había tenido palabras de cariño para con su ex.

“Nunca quisiera que mis hijos pensaran que alguna vez diría una mala palabra sobre su madre ”, asumió el actor en referencia a Violet, Seraphina y Samuel, fruto de su matrimonio con Garner. Y sumó, sobre lo que había dicho en The Howard Stern Show -donde arriesgó que “probablemente todavía estaría bebiendo” si permaneciera casado con su ex-, que si bien la entrevista había sido “significativa”, él no se había dado cuenta de cómo se podían percibir sus comentarios hasta después de su emisión. Además, aseguró que algunas personas se habían centrado “solo en una parte de la charla” y habían interpretado justamente lo contrario a lo que él había querido decir.

En la entrevista con Stern, donde fue a promocionar su último film The Tender Bar, Affleck habló con franqueza sobre sus problemas con la bebida mientras estaba casado con Garner. Recordó cómo sus hábitos empeoraron durante los momentos difíciles en su relación. Affleck dijo que una de las razones por las que comenzó a beber fue “porque estaba atrapado”. “Yo estaba como ‘No puedo irme por mis hijos, pero no estoy feliz. ¿Qué hago?’. Lo que hice fue beberme una botella de whisky y quedarme dormido en el sofá, que resultó no ser la solución”. Lo que fue interpretado como que, de alguna manera, sus problemas de adicción estarían relacionados a Garner. Durante la entrevista con Kimmel, en tanto, sostuvo que después de esta frase él siguió hablando. “ Continué y dije cuánto nos respetamos y nos preocupamos el uno por el otro y nos preocupamos por nuestros hijos, a quienes pongo en primer lugar ”, lanzó.

Jennifer Garner, junto a una de sus hijas, Seraphina, horas después de los dichos de su ex sobre su matrimonio y la bebida Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Y agregó el actor que ha ido a rehabilitación en varias oportunidades y que siempre se ha apoyado en su ex: “[El alcohol] Simplemente me hizo parecer el peor, el más insensible y estúpido tipo, horrible”.

Affleck se casó con Garner en 2005 y se separó en 2015, aunque recién se divorciaron en 2018. También dijo en la nota con Stern que él y la actriz habían hecho todo lo posible para mantener unido su matrimonio, pero simplemente no funcionó. “ La verdad es que nos tomamos nuestro tiempo. Tomamos la decisión. Nos separamos”, explicó. “Tuvimos un matrimonio que no funcionó, esto pasa, con alguien a quien amo y respeto, pero con quien ya no debía seguir casado. Al final, lo intentamos, lo intentamos, lo intentamos, porque teníamos hijos. Ambos sentíamos que no queríamos que éste fuera el modelo que nuestros hijos tuvieran del matrimonio“ .

Si bien Affleck y Garner tuvieron una buena cantidad de altibajos en el transcurso de su relación, ahora se llevan bien. Garner incluso se unió a Affleck y Jennifer Lopez, quienes reavivaron su romance a principios de este año después de cancelar su compromiso en 2004, para pedir dulces con sus hijos en Halloween.

Ben Affleck y Jennifer Lopez se encontraron con Jennifer Garner en Malibu Backgrid/The Grosby Group

“Todos se llevan bien y la atención se centra siempre en los niños. Jennifer, Ben y Jen Garner querían que los niños tuvieran un Halloween increíble“, dijo una fuente a People. “Los niños son amigos y querían ir a pedir dulces juntos. Tenía sentido que todos fueran juntos“.

El malestar de Jennifer Lopez

Ben Affleck y Jennifer Lopez, de la mano, caminan hacia el show de Jimmy Kimmel grosbygroup - Backgrid/The Grosby Group

Según publicó el sitio Page Six, Lopez no quedó muy contenta con los dichos de Affleck respecto a su matrimonio con Garner. “ JLo está enojada. La están arrastrando a esto porque está con él. Ella no quiere que la vinculen con esto ”, dijo una fuente al citado medio.

“Ella ha conocido a Jennifer Garner. Está intentando conocerla más y a los hijos de Ben. Y es temerario e inconsciente por su parte [decir estas cosas]”, señaló el anónimo confidente al sitio estadounidense.