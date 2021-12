Ben Affleck rompe el silencio y se declara “afortunado” por su reencuentro con Jennifer López

Ben Affleck rompió el silencio y se refirió por primera vez a su historia de amor con Jennifer Lopez. La pareja se reencontró 17 años después de su primer noviazgo y el actor se confiesa “afortunado” por esta segunda oportunidad.

En una entrevista con The Wall Street Journal, en el marco de la promoción de su nueva película, The Tender Bar, el intérprete se refirió a su nueva vida tras los excesos del pasado. Affleck contó que su situación y perspectivas cambiaron en el último período y se mostró entusiasmado por los nuevos proyectos, tanto de su vida amorosa como profesional.

“En los últimos cinco años me he sentido agradecido por las dificultades que atravesé. No fueron insignificantes, porque gran parte del dolor que sentí se debió al dolor causado a otras personas. Y eso resulta ser lo más doloroso que alguien puede atravesar”, se sinceró el actor.

En la entrevista con el medio norteamericano, la estrella de 49 años calificó como “hermoso” su reencuentro con JLo y dijo sentirse afortunado por la posibilidad de haber podido retomar la relación.

Mimosos: Jennifer Lopez y Ben Affleck, a la salida de un restaurant en Beverly Hills Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Al ser consultado sobre posibles planes de boda con la también empresaria, Affleck insinuó que no es una opción que descarte, pero tampoco llegó a confirmarlo. El nuevo romance de Ben Affleck con Jennifer Lopez comenzó ocho meses atrás entre rumores que pronto se confirmaron, al dejarse ver la pareja más enamorada que nunca en diversas situaciones. La relación habría empezado en febrero de este mismo año cuando la actriz filmaba una película en República Dominicana, en el período en el que atravesaba una crisis en su vínculo con Alex Rodríguez. Más tarde, ambas estrellas fueron captadas en unas románticas vacaciones en Montana y en sucesivas situaciones junto a sus familias, en medio de paseos y disfrutando de su mutua compañía.

El actor y la artista se conocieron en 2002 durante el rodaje de la película Una relación peligrosa, cuando la actriz estaba casada con el bailarín Cris Judd, de quien se separaría al poco tiempo. Unos meses después, la cantante y Affleck iniciaron una historia de amor que se prolongó durante dos años, aunque no prosperó.

Jennifer Lopez se casó ese mismo año con el cantante Marc Anthony, con quien se convirtió en madre de mellizos. En tanto, el intérprete estuvo casado con la actriz Jennifer Garner, con quien estuvo en pareja durante más de una década hasta su ruptura a causa de infidelidades y por los problemas de adicción al alcohol que han afectado al actor.