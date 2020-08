Ben Affleck y Matt Damon disfrutaron de un día de playa junto a sus mujeres Crédito: Grosby Group

Este año, debido a la pandemia, las estrellas de Hollywood se vieron obligadas a cambiar sus tradicionales vacaciones de verano en las playas europeas por algo más local. Con la industria televisiva y cinematográfica frenada, no es extraño ver a los actores disfrutando de las playas de California. Entre los que eligen el turismo local se encuentran Ben Affleck y Matt Damon, viejos amigos que decidieron pasar un día frente al mar acompañados de sus respectivas parejas.

Los actores se encontraron en la costa de Malibú para compartir una tarde de charlas y camaradería. Mientras que Matt acudió al encuentro junto a su esposa, la argentina Luciana Barroso, y sus tres hijas, Isabella, Stella y Gia, Ben lo hizo solo con su novia, la actriz Ana de Armas.

Durante la tarde, Ben y Ana demostraron una vez más que están muy enamorados. La flamante pareja se alejó un rato del grupo para compartir un paseo por la costa a solas, muy abrazados y a los besos. La relación entre el protagonista de Batman vs. Superman y la española avanza a pasos agigantados: en los pocos meses que llevan de noviazgo ya decidieron vivir juntos y él le presentó a los tres hijos que tuvo con Jennifer Garner, Violet, Seraphina y Samuel.

Damon y Affleck son amigos de toda la vida, y no es extraño verlos compartiendo momentos juntos. Los actores se conocieron de niños en la ciudad de Boston, cuando la familia de Matt se mudó a la misma cuadra en la que vivía la de Ben. Con el tiempo ambos fueron desarrollando una pasión por la actuación que los terminó acercando mucho más.

"Antes de que apareciera Matt yo estaba solo", le contaba Affleck a la revista Parade. "Actuar era una actividad solitaria, yo iba, hacía algo para la televisión o lo que sea, y nadie me entendía. De repente, tenía un amigo que le interesaba esto y quería hacerlo también, por lo que hablábamos mucho", agregaba.

Durante la etapa universitaria, ambos tuvieron que separarse porque vivían en diferentes ciudades, pero a comienzos de los 90, los dos abandonaron sus estudios para instalarse en Los Angeles y cumplir el sueño de convertirse en actores. Ante la falta de propuestas, decidieron escribir un libreto. Así nació En busca del destino, y el resto, es historia conocida.

"Más allá de todos los éxitos que he tenido pocas cosas me formaron más como persona que las audiciones a las que Ben y yo íbamos cuando éramos un par de jóvenes actores. Nos subíamos a un micro, llegábamos a Nueva York, esperábamos nuestro turno, nos deshacíamos en lágrimas en escena y nos decían: 'Ok, gracias', que significaba, 'no, gracias'. Solíamos llamar a todo el asunto 'Ok, gracias' y esas experiencias se volvieron nuestro aprendizaje", compartió Damon hace unos años, al hablar sobre este vínculo especial que mantienen.