Ben Affleck contó que habla "periódicamente" con Jennifer Lopez

22 de febrero de 2020

Ben Affleck se encuentra en plena promoción de un film de corte autorreferencial, The Way Back, en el que interpreta a un hombre que lucha contra sus adicciones. La premisa motivó al actor a abrirse respecto a su propia batalla contra el alcohol, y respecto a cómo su enfermedad, entre otras razones, complotó contra la estabilidad de su matrimonio con su exesposa, Jennifer Garner .

En una reciente entrevista con el periodista Brooke Barnes del New York Times, el actor ganador del Oscar contó cómo sobrelleva su lucha contra el alcoholismo: "Mi mayor arrepentimiento en la vida es mi divorcio", aseguró, y contó cómo es su vida diaria en relación a su adicción. "Las personas con comportamiento compulsivo tienen molestias básicas todo el tiempo que intentan hacer desaparecer. Buscás sentirte mejor comiendo, bebiendo, teniendo relaciones sexuales, apostando o comprando. Pero eso termina empeorando tu vida. Se convierte en un círculo vicioso que no sabés cómo romper", manifestó.

En su cuenta de Twitter, Barnes también compartió fragmentos de la entrevista que fueron removidos de la edición final, entre ellos, el momento en el que Affleck le reveló al periodista cómo es su actual vínculo con su exprometida, Jennifer Lopez. "Es una persona muy verdadera, me mantengo en contacto con ella periódicamente y siento un enorme respeto", expresó, e incluso elogió el trabajo de Lopez en el film Estafadoras de Wall Street, que curiosamente no fue nominado al Oscar, contra todos los pronósticos. "Ella debió haber sido nominada por su trabajo", opinó Affleck. "¿Cuán increíble es que a los 50 años haya tenido ese hit de película? Es asombroso", destacó.

Lopez y Affleck se conocieron en el rodaje del film Gigli de Kevin Smith y el flechazo fue instantáneo. En 2002, mientras Lopez esperaba que saliera el divorcio de su exmarido, el bailarín Cris Judd, se comprometía con Affleck, quien en ese momento era también una estrella. De hecho, el boom generado por su relación fue el germen del video de la canción "Jenny from the Block" de J.LO, en el que Affleck hizo una participación especial con su entonces prometida, en un clip que registra el asedio mediático que terminó hastiando a Ben. "No estaba en control de mi vida. Creí que quería ciertas cosas, pero lo cierto es que no, me sentía perdido, sofocado, miserable y asqueado", disparó a posteriori.

La pareja se separó en 2004, muy poco antes de casarse, en medio de los rumores de infidelidad de Affleck. "Sentí que había perdido todo, me cuestioné por qué debía seguir en la industria, mi relación se destruyó delante de todo el mundo y me costó volver a pararme", declaró Lopez en 2017.

La cantante y actriz goza de un gran momento personal y profesional. En la actualidad, está comprometida con el exbeibolista Alex Rodriguez y, por su trabajo en Estafadoras de Wall Street, fue nominada al Globo de Oro, al Critics' Choice y al SAG, una trifecta de reconocimientos de la industria. Sin embargo, los Oscar le dieron la espalda. Las nominadas finalmente fueron: la ganadora Laura Dern, por Historia de un matrimonio; Margot Robbie, por El escándalo; Florence Pugh, por Mujercitas; Scarlett Johansson, por Jojo Rabbit, y Kathy Bates, por Richard Jewell.