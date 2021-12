Antonio Laje: cómo se desencadenó la ola de acusaciones contra el periodista y qué dijo cada uno de los protagonistas

A poco de que María Belén Ludueña se despidiera al aire de Buenos días América, un mensaje de Ángel de Brito en su cuenta de Twitter terminó siendo la punta del iceberg de una situación que, según varios testimonios de personas involucradas, era habitual dentro del canal. “Qué triste que en pleno 2021, una profesional no pueda hablar del maltrato laboral. ¿Por qué llora María Belén Ludueña? Y detrás de un maltratador, hay mucha gente con poder que lo apoya”, escribió el conductor de Los ángeles de la mañana. Como un eco, estas palabras resonaron en otras personas que se sintieron identificadas y decidieron romper el silencio. Una de las primeras fue la nutricionista Fiorella Vitelli, más tarde sumó su voz Maite Pistiner y con el correr de las horas llegarían los testimonios de Eugenea Morea y Sandra Igelka, todas exAmérica TV. También hubo otras voces que eligieron hacer sucintos comentarios en redes sociales como Alexis Puig, quien se limitó a replicar un tuit y escribir la palabra “psicópata”.

Ante una pregunta de una seguidora, Vitelli se animó a hablar. “Qué día fuerte para hablar de esto. Cuántas cosas estoy reviviendo. Cuántas veces en mi cabeza aparece el ´estás exagerando´, ´mejor callate´, ´te vas a quedar sin laburo en medios´, ´no te conviene hablar si estás justamente buscando laburo´. Sé que el silencio es complicidad, pero tengo miedo”, expresó cuando le consultaron sobre su experiencia en Buenos días América. En diálogo con LA NACION, la nutricionista explicó: “Si no la estabas pasando un poco mal, no eras funcional al sistema. Tanto a Belén [Ludueña] como a mí nos pasó lo mismo, al principio nos decían que transmitíamos frescura y terminamos con la mirada triste, ¿por qué? La sensación es que no funciona sin hostilidad”. Y sumó: “Todos en el equipo éramos tratados igual”.

Pistiner afirmó en Instagram que prefiere no hablar en detalle sobre su paso por el programa: “No sabía lo que había tuiteado Ángel de Brito y demás. Me enteré por ustedes, que me lo fueron mandando. De Belu lo único que puedo opinar es que es una gran compañera, es excelente. Es difícil hablar de estos temas porque hay muchas cosas que en los medios no se dicen y se saben. No se dicen porque el que las dice después se queda sin trabajo, es así”. Sumó sobre su corto paso en el ciclo conducido por Laje: “Yo le tenía miedo (...). Es una contradicción porque es un programa que le da mucho prestigio al periodista, pero por otro lado, al menos en mi experiencia, yo no la pasé bien. No volvía a mi casa satisfecha, completa y con la autoestima alta. Muchos días volví llorando y terminé internada con un problema en el cuello. Llevé toda esa tensión al cuerpo y literalmente terminé internada”, sentenció.

La periodista contó en sus redes que el reemplazo que realizó en Buenos días América le generó tal tensión que terminó internada

En tanto, Eugenia Morea también decidió contar su experiencia a través de las redes sociales, donde relató cómo era su trabajo como productora en Buenos días América. “El problema no éramos nosotras, el problema eras vos Laje, que me maltratabas delante de la gente, pero por WhatsApp me decías que estabas enamorado de mí. Violencia laboral y acoso sexual es la patología de este depredador psicópata”, escribió. Y sumó: “7 años pensando que el problema era yo, 7 años guardándome lo que viví en America TV con Antonio Laje”. Más tarde, en diálogo con LA NACION, la columnista de Crónica TV contó: “Fue un año con maltrato, un año con acoso, no solo de él, de su productora [Ximena Xanthopoulos] también. Me decía que era una inútil, que no aportaba nada al programa. Cuando me llamaba a la oficina para retarme, iba temblando. Entre nosotros no era malo, pero delante de todos me gritaba, me humillaba”. Además aseguró que fue desvinculada del ciclo por “no acostarse” con el conductor.

Por último, Sandra Igelka también dio su testimonio en redes sociales. La periodista afirmó en Twitter: “Antonio Laje, uno de los peores que me crucé en el medio. Maltratador de todas las formas. Me niego a llamarlo periodista. Yo también lo denuncié en su momento”.

Al respecto, contó a LA NACION: “Llevaba diez años en América, coconducía, tenía una columna política. Creo que fue por mi ideología. Era un momento en el que el canal estaba virando su política editorial, pero está mal buscar la causa porque alguien te maltrata. Traté de armar otras cosas, hice otros programas y el tipo me iba sacando de todo. De las reuniones se iba pateando la puerta y diciéndome: ‘Vos eso no lo hacés’, ‘Vos estás loca’. Me costó terapia, enfermarme mal. Si me preguntás por qué no me fui, porque vivo de mi trabajo y porque los espacios son reducidos”.

Mientras que los testimonios que se conocieron fueron casi todos de mujeres, el maltrato, según cuentan, también se extendería a los hombres del equipo. En diálogo con este medio, un exproductor de Buenos días América, que prefirió no dar su nombre contó su experiencia. “Todos los que estábamos ahí sufrimos maltrato. Algunos más que otros. Yo no llegué a trabajar en la temporada de Fiorella Vitelli ni la de Maite Pistiner, pero todo lo que cuentan y lo que les pasó es tan tan real. Incluso varios conocidos que sabían lo que me pasaba en ese momento (miedo, irme llorando todas las semanas, vivir a ibuprofeno por contracturas y dolor de cabeza) me reenviaron sus historias y nos intercambiamos mensajes”, dijo a LA NACION.

Y sumó: “Recuerdo que una vez el diseñador se equivocó y puso unas fotos al revés y yo las tenía que chequear en el medio del aire y no me di cuenta. Mandó al corte. Me encerró en el control de al lado a los gritos. Y a la tarde me llama Mercedes Stagni [coordinadora de aire], avaladora número 1 de los maltratos, para decirme que tenía que ir a las 13 desde el otro día porque Laje lo había pedido como castigo. Sentía que no servía. Cuando empecé a ir a la tarde fue distinto. Cuando pude salir de ahí nunca más quise volver a producir televisión porque te juro fue espantoso: contaba los días para que sea fin de semana, pero quería aguantar lo más que pudiera para ‘tener experiencia’. Salvo Laje, Ximena (productora ejecutiva) y Stagni son todos muy, muy amorosos. Y se formaba un vínculo extrañísimo de protección, en donde todos sabíamos lo que le pasaba al otro y todos de alguna manera rarísima callábamos por miedo a perder el laburo”.

El descargo de Laje

Antonio Laje hizo un descargo ayer a la mañana en donde, entre sollozos, habló de una persecución y aseguró que lo quieren “bajar”. También se autodefinió como una persona exigente y que no supo adaptarse a los cambios que se dieron. Si bien sostuvo que no existía maltrato, pidió perdón por si alguna persona así lo había sentido. Además habló de cómo la sección espectáculos no rendía en su programa, justificando de alguna manera las salidas de Alexis Puig, Nicolás Peralta y Sofía Macaggi. Acto seguido, Puig retuiteó un mensaje de De Brito que hablaba del descargo del periodista y escribió la palabra “psicópata”. Este medio quiso sumar su testimonio, pero el periodista aseguró que no tenía nada más para decir.

Sobre los dichos de Laje, el exproductor opinó: “Si exigís de malos modos y menospreciás a compañeros y empleados, no sos exigente. Sos maltratador. Es básico. No podemos disfrazar el maltrato de exigencia. Escribir mal un graph, que se corte una comunicación telefónica al aire o expresarse mal delante de una cámara jamás puede ser motivo de insultos, gritos desmedidos o ‘castigos’. El modelo de hacer TV a cualquier precio, aguantar ’porque hay un montón esperando para trabajar acá' o callar por miedo a perder tu trabajo se tiene que terminar”.

Horas después de que Laje hablara sobre las acusaciones en su contra en la pantalla de América, el colectivo Periodistas Argentinas emitió un comunicado refiriéndose al tema pero sin nombrar al periodista: ”Exigimos que las empresas de comunicación cumplan con el marco legal vigente que tipifica y sanciona el maltrato laboral y pedimos que el Poder Ejecutivo reglamente en forma urgente la Ley de Equidad en Medios, que es la herramienta que garantiza la erradicación de estas conductas”. Y agrega el texto: “En estos días se han conocido testimonios de colegas que dan cuenta de lo que venimos denunciando desde hace varios años, a través de las encuestas que realizamos entre nuestras más de 200 integrantes. Insultos, humillaciones, acosos, negación y ninguneo de la palabra, degradación o pérdida de puestos de trabajo al regresar de la licencia por maternidad constituyen, entre otras conductas inadmisibles, prácticas que forman parte del paradigma de producción de noticieros y programas de tevé, diarios, radios, portales web a lo largo y ancho de nuestro país, tanto en medios públicos como privados”.

LA NACION se comunicó con América y con otros exintegrantes del ciclo conducido por Laje, entre ellos Ludueña, quienes prefirieron no hacer declaraciones.