Benedict Cumberbatch en Buenos Aires: una fotografía del protagonista de Doctor Strange en Plaza Armenia causó furor en las redes

Benedicth Cumberbatch, el actor que le presta su cuerpo a Doctor Strange, en el universo cinematográfico de Marvel, se encuentra en Buenos Aires. La noticia se conoció este viernes, cuando algunos usuarios de Twitter compartieron imágenes de la estrella hollywoodense en la ciudad. Y entonces, comenzó a sonar fuerte la gran pregunta: ¿Qué lo trajo hasta aquí?

Benedict Cumberbatch disfrutó del sol de la mañana junto a su esposa y sus hijos en Plaza Armenia https://twitter.com/conilpm

En este caso, su presencia no se debe a una cuestión laboral ni a un viaje de placer. El actor llegó al país para acompañar a su esposa, la directora, dramaturga, actriz y cantante inglesa Sophie Hunter , que dirigirá Los siete pecados capitales y El castillo de Barbazul en el Teatro Colón a partir del martes 27 de septiembre.

La pareja fue vista por una usuaria de Twitter en la Plaza Armenia, en el barrio porteño de Palermo, junto a sus hijos, Christopher, Hal y Finn, de 7, 5 y 3 años. “Lo más random y emocionante de mi vida: ir a Plaza Armenia y encontrarme con el mismísimo Benedict Cumberbatch”, escribió la joven, que reconoció al actor y compartió las primeras fotos. “No tenía problema con que le saquen fotos” agregó, y aclaró que lo único que pidió fue que en las imágenes no salieran sus hijos.

“ Encima, es divino. ¡Un amor mal él y su esposa! Se subía a los jueguitos de la plaza! ”, reveló la usuaria. El outfit del actor causó un gran revuelo en las redes. “Benedict con esa pinta... Al final, tanto que una se burla en las pelis que cómo van a pasar desapercibidos solo con un gorro y lentes, y terminó siendo completamente comprobado”, bromeó otra usuaria.

Benedicth Cumberbatch y Sophie se conocieron en 2009, durante el rodaje de Burlesque Fairytales, un thriller ambientado en la década de 1930, pero, por ese entonces, él estaba comprometido con Olivia Poulet, la actriz de The thick of It. Sin embargo, ya sin ningún tipo de compromiso, el actor volvió a cruzarse con la galardonada directora de ópera y teatro cuatro años después; momento en el que se dieron cuenta de que eran el uno para el otro.

Si bien comenzaron a salir en 2013, durante los primeros meses se encargaron de mantener su affaire en secreto. De hecho, no se mostraban juntos públicamente o acudían a los eventos de forma separada como fue la premiere de El Código Enigma, donde Cumberbatch interpretaba al matemático Alan Turing.

Benedict Cumberbatch junto a su esposa Sophie Hunter Jordan Strauss - Invision

La primera foto juntos apareció en junio de 2014 en la final masculina de Roland Garros, sorprendiendo a todos los paparazzi presentes en el lugar. El anuncio de su compromiso, unos meses después, fue tan sorpresivo como su noviazgo. Y la forma en que la pareja lo hizo público más aún. Lejos de lanzar un comunicado o anunciar la buena noticia en las redes sociales, los enamorados lo comunicaron de una manera muy británica y tradicional, a través de un aviso en la sección de clasificados de sociedad del periódico The Times. “Se anuncia el compromiso entre Benedict, hijo de Wanda y Timothy Cumberbatch de Londres, y Sophie, hija de Katherine Hunter de Edimburgo y Charles Hunter de Londres”, rezaba el aviso de la página 57 de aquel 5 de noviembre de 2014.

El estilo conservador también se reflejó en la forma en que el novio le pidió casamiento a su prometida. El actor viajó hasta Edimburgo para hacer formal el pedido ante la madre de Sophie, quién enseguida se enamoró de su yerno.

Benedict Cumberbatch junto a Sophie Hunter

Tan solo tres meses después de su compromiso, la pareja dio el sí en una íntima ceremonia en la Isla de Wight. Fiel a su estilo romántico, los tortolitos eligieron el Día de San Valentín para sellar su amor frente a sus familiares y amigos más cercanos, entre los cuales se encontraban algunos colegas famosos como Tom Hiddleston, Andrew Scott y Judge Rinder. Como era de esperarse, no se filtró ninguna foto de la gran boda y la prensa tuvo que conformarse con un simple y escueto: “Fue mágico”, que lanzó la publicista del actor.

Poco después de pasar por el altar, Benedict y Sophie se convirtieron en padres con la llegada de su primer hijo, Christopher. El 3 de marzo de 2017, agrandaron la familia con el nacimiento de Hal Auden y el 11 de enero de 2019, nació su tercer hijo, Finn.

“A muchas personas, especialmente a las mujeres, les dicen: ‘Oh, la paternidad realmente va a afectar tu carrera’, y lo hace, pero creo que para mejor. Sé que estoy en una posición privilegiada en mi carrera, pero creo que todos, incluso si se encuentran en un momento difícil en su vida, obtienen fuerza de sus hijos. Son tu inspiración. Se suma a tu trabajo, nunca te quita”, confesaba Cumberbatch feliz por haber cumplido su sueño de ser padre por tres.

Con la sensibilidad a flor de piel, el actor también reconoció que la paternidad lo ayudó a apreciar más a sus propios padres. “Solo espero con mis hijos ser la mitad de bueno de lo que ellos fueron conmigo. Tengo su ejemplo a seguir, así que seguramente haré algo bien”, reflexionó allá por 2016 en un claro mensaje de amor para sus progenitores.