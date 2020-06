Benito Fernández, irónico contra Walter Queijeiro: "Que se relaje y se entregue"

Benito Fernández salió al cruce de las declaraciones de Walter Queijeiro sobre la sexualidad de Diego Ramos Crédito: Instagram

6 de junio de 2020 • 18:21

El sábado pasado, Diego Ramos se refirió por primera vez en los medios a su condición sexual. Lo hizo en PH , ante el requerimiento de otra de las invitadas, Luisa Albinoni e inmediatamente el hecho se convirtió en tendencia en las redes y en uno de los temas a tratar en los programas de interés general y de chimentos.

Luego de que se emitiera un informe en Bendita con las declaraciones del actor, el periodista deportivo Walter Quejeiro cuestionó sus dichos y aseguró que ser homosexual es una decisión. "Yo elijo todos los días comenzó ser heterosexual", indicó.

Sus declaraciones despertaron las críticas de sus compañeros de panel, y de algunos famosos . Ahora, quien salió a responderle fue Benito Fernández ." Walter sabe que no está bien su pensamiento. Él mismo va a evolucionar. Me parece que él sabe que lo está diciendo no está bien y no lo va a poder sostener en el tiempo. Son conceptos que tenemos que ir dejando", comenzó opinando el diseñador en una entrevista concedida a Mitre Live.

Fernández, además, hizo un mea culpa e indicó que a él también hay ideas y preconceptos que le cuesta mucho cambiar y se refirió al mundo de la moda: "La ropa es sin género. No tiene que hacer alusión ni a lo masculino ni femenino". Además, el diseñador aseguró: "Tenemos que empezar a conectar con la gente, con la calle. Lo sexual está demodé. Hay que hablar de la pobreza, del hambre, de los refugiados. Hay problemáticas mucho más importantes".

Volviendo sobre Queijeiro, aseveró, irónico: "Debería relajarse un poco. Lo que pasa es que a él le decís que se tiene que relajar y es cómo que tiene que entregar algo. Se transpira si le digo 'relajate'. Se pone tenso y eso no está bueno. Ahí está el problema. Así que lo que le decimos a Walter es que se relaje y entregue ".