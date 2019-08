El actor contó que se emocionó al contactarse con una amiga de la infancia de su hija Crédito: Instagram

Benjamín Vicuña fue entrevistado en el programa Basta, de Metro 95.1, y en su diálogo con Matías Martin contó cómo sobrelleva el duelo por la ausencia de Blanca, la única hija que tuvo junto a Pampita, que murió trágicamente a los 6 años, el 8 de septiembre de 2012.

El actor chileno contó que recientemente recibió una sorpresa virtual inesperada: una amiga de la infancia de su hija se comunicó con él para decirle que quiere compartirle algunas fotos inéditas de la niña.

"Algo que duele mucho es que las fotos de Blanquita se acaban, son siempre las mismas, y hace poco me llegó un regalo maravilloso que valoro mucho", empezó narrando acongojado el actor de Argentina, tierra de amor y venganza.

Fue a través de Instagram que ocurrió todo: "Ayer me escribió una chica, Lucía, de Santa Fe y me dice: 'vos no me recordás, pero en 2012 me hice amiga de tu hija y tengo muchas fotos y videos. Mandame un mail asi te las paso''". Benjamín remató la anécdota diciendo que "le apareció un tesoro" y que no encuentra la manera de agradecerle.

También habló a fondo sobre el recuerdo que sus hermanos tienen de Blanca: "Bautista -su hijo de 11 años, fruto de su amor con Pampita- es a quien más le impactó esto, porque estaba todos los días, todo el tiempo con ella. Creo que Bauti vino a nuestras vidas para enseñarnos a todos cómo superar esto. La naturaleza es tan sabia, y mi hijo lo hizo con tanto amor y tan lúcido que es sorprendente", confesó.

Vicuña aseguró que Blanca está muy presente en su vida familiar todos los días, y que intenta naturalizar su presencia, tratando de no quedarse en el costado dramático y nostálgico, para centrarse en que el amor que su hija les brindó nunca se va a acabar.

Además, el actor dijo que admira a sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio, porque nombran a su hermana con mucho amor: "Cuando sos niño nunca pensás que te podés morir, por eso siento que es muy difícil, pero los veo tratarlo como un tema orgánico y natural", afirmó.

El actor también reflexionó sobre su rol como papá: "Magnolia es exquisita -la hija que tuvo con la China Suárez-, y me parece que siempre es diferente ser padre, es mi quinta experiencia, pero sigue siendo como la primera vez. Me sorprende con los grandes pasos de cada día. No me termino de acostumbrar al milagro de la vida. Le doy un lugar muy grande a la paternidad en mi vida. No sé si tiene que ver con mi experiencia con Blanca, pero es así" conlcluyó Vicuña.