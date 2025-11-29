Benjamín Vicuña festejó sus 47 años rodeado de familia y amigos: el cariñoso mensaje de Anita Espasandín

Benjamín Vicuña festejó sus 47 años rodeado de familia y amigos en Argentina, incluso con sus cinco hijos presentes. Anita Espasandín, su actual pareja, se encargó de dedicarle unas cariñosas palabras y evidenció su buen presente amoroso.

En una fecha que justo coincidió con el aniversario de la China Suárez y su publicación que desató rumores de casamiento con Mauro Icardi, Benjamín Vicuña festejó sus 47 años y se lo pudo ver rodeado de amigos y familia. Quien se encargó de mostrar las primeras imágenes fue Anita Espasandín en su cuenta de Instagram (@anita.espasandin), donde se los vio muy felices.

En un primer lugar, la arquitecta expresó: “Deseos. Que en tus hijos encuentres hogar y que ellos encuentren en vos protección y amor sano. Que Isabel siga siendo tu faro, con ese amor incondicional que te acompaña siempre, junto a tus hermanos. Que encuentres momentos de conexión con amigos y que el trabajo siga siendo tu gran pasión”.

Benjamín Vicuña celebró sus 47 años junto a Anita Espasandín

Por otro lado, Espasandín agregó: “Deseo que nunca te rindas y que luches con convicción, pero con calma, las batallas que vengan. Deseo que seas feliz y que sepas que tenés un equipo demasiado grande que te banca siempre. TAF Benjamín, feliz cumpleaños”. Esas románticas y profundas palabras podrían también significar una indirecta contra la China Suárez, quien tiene intensiones de llevarse a Amancio y Magnolia, los dos hijos que comparte con Vicuña, a vivir a Turquía.

Ante esta extensa dedicatoria, el actor chileno le dedicó unas palabras de agradecimiento a su pareja y compañera: “Gracias amor, ojalá la vida me regale muchos más años contigo”.

Anita Espasandín compartió una romántica dedicatoria para Benjamín Vicuña Captura Instagram (@anita.espasandin)

Horas después, Benjamín Vicuña realizó su propia publicación vinculada a la fiesta de cumpleaños y mostró varias imágenes del festejo íntimo. Junto con las mismas, escribió: “Porque los ritos son importantes y bailando se van las penas. Porque los amigos en este, mi segundo hogar, son mi familia. Porque abrazo a mis hijos y el tiempo se detiene. Celebro y honro la belleza de la vida”.

Además, agregó una dedicatoria para su círculo más cercano: “El mejor regalo, recibir el amor correspondido de la gente que uno ama. ¡Gracias! Que vengan los años de a uno”. En la portada de la publicación, se mostró junto a sus cinco hijos, Bautista, Beltrán y Benicio por el lado de Carolina ‘Pampita’ Ardohain, y Magnolia y Amancio por parte de María Eugenia Suárez.

Benjamín Vicuña celebró su cumpleaños rodeado por su familia Captura Instagram (@benjaminvicuna.ok)

Los famosos que estuvieron en el cumpleaños de Benjamín Vicuña

En un primer lugar, Benjamín Vicuña se mostró en una foto junto a Guillermo Francella, una de las principales figuras de la ficción argentina, con quien compartió elenco en El encargado (Disney+).

Benjamín Vicuña junto a Guillermo Francella, ícono de la ficción nacional Instagram (@benjaminvicuna.ok)

Luego, en una postal con muchas personas, se pudo observar que en la fiesta estuvieron presentes el periodista Diego Iglesias, el actor y conductor Sebastián Wainraich, la comediante Dalia Gutmann, el productor Adrián Suar, el mencionado Guillermo Francella, el humorista Agustín ‘Rada’ Aristarán y los actores Peto Menahem y Joaquín Furriel.