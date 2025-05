Benjamín Vicuña, molesto con la China Suárez por la exposición de sus hijos: “Hay cosas que están de más”

Recién llegado del Festival de Cine de Cannes, Benjamín Vicuña fue abordado por un cronista de Intrusos este jueves al mediodía. Con lentes oscuros y mientras caminaba, el actor chileno mostró la predisposición de siempre y aceptó hablar del escándalo mediático del momento: la visita de Mauro Icardi y la China Suárez -madre de sus dos hijos menores, Magnolia y Amancio- a Turquía.

“Volví recién de Cannes, de acompañar a una marca y de presentar una película, así que estoy bien y feliz”, respondió a la primera pregunta del cronista, que, por cortesía le consultó cómo estaba. Sin quitarse los lentes oscuros y totalmente consciente de cuál era el tema convocante, el actor chileno hizo luego un silencio, para darle al periodista la posibilidad de consultarle concretamente sobre el derrotero de la protagonista de Casi Ángeles, el futbolista y Wanda Nara en las redes.

La China Suárez junto a Amancio, Magnolia y las hijas de Mauro Icardi (Foto: Historias de Instagram @mauroicardi)

“La verdad, trato de no estar tan al tanto, porque hay mucha información; algunas cosas que están buenas y otras que no”, respondió primero, con tono protocolar. Luego, agregó: “Yo sé cuál es la interna. Me da tanta vergüenza estar hablando de estas cosas, que son domésticas... De permisos, viajes, de la vida familiar, de cómo uno se arregla”.

“Tener que estar dando explicaciones sobre eso es rarísimo, pero en ese sentido, sí. Hablamos [con la China], se conversa... Y siempre se preserva a los chicos, que son lo más importante”, señaló.

El cronista, luego, le preguntó sobre los posteos del abogado Guillermo López refiriéndose a Amancio. Es que, en medio de la catarata de mensajes que la China subió a sus redes en la última semana, uno llamó poderosamente la atención: la actriz compartió una captura de los mensajes que recibió por parte del abogado, vinculado al entorno legal de Wanda Nara, la ex de Icardi. En aquellos mensajes, además de insultarla a ella, López le habría dedicado palabras agresivas y repudiables a Amancio, de cuatro años.

Benjamín Vicuña junto a su hija Magnolia

“Mira, en general, los niños no deberían estar expuestos a ese nivel. Todos sabemos que se dicen barbaridades. Deberían, quizás, haber entes para controlar el nivel de pelotudeces que se dicen, sobre niños, sobre todo, porque de grandes ya tenemos una coraza para saber de dónde vienen esos comentarios: desde el resentimiento, desde la envidia o sencillamente, desde la cobardía”, afirmó Vicuña, sin perder la calma.

“Sobre ese señor en particular leí por encima que dijeron que yo me calenté. Ya uno se pierde en qué es lo que es verdad y qué es mentira. La verdad es que vi algo muy por encima y no sé si es real y no quiero ni saberlo. En las redes sociales, con las que yo tengo contacto y uso para hablar de mi laburo, para promocionar cosas, por ahí viene un loco y te tira una. Y a esa piedra, a ese comentario, no hay que darle validez”.

Benjamín Vicuña: "No hay chance de que mis hijos se vayan a vivir a Turquía"

Vicuña también se refirió a cómo toma la exposición de sus dos hijos menores por parte de su expareja. “Son cosas que se hablaron en privado, también. Hay cosas que sí, que me parece que están de más. Pero eso se habla en privado, no voy a usar un programa de televisión para decir lo que me molesta o lo que no me molesta. Es difícil”.

Por último, el cronista le preguntó sobre la posibilidad de que Magnolia y Amancio se establezcan junto a Suárez e Icardi en Turquía, y el protagonista de El primero de nosotros fue contundente: “No hay ninguna posibilidad”.

Este domingo, en el RAMS Park, Galatasaray venció por 3-0 al Kayserispor y se coronó campeón de la liga de Turquía. Afuera del terreno de juego, como un hincha más, Icardi vibró junto al público, como así también lo hizo su novia, la China Suárez, y los tres hijos de la actriz, Rufina Cabré, Magnolia y Amancio.

Tras la victoria del Galatasaray, los festejos estuvieron a la altura de las circunstancias. Con celular en mano, Icardi y la China mostraron la intimidad de la celebración, que incluyó un show de luces, banderas con el número 25 -en relación a la cantidad de títulos del equipo turco- y una participación efusiva del futbolista rosarino que tocó el bombo y hasta se animó a agarrar el micrófono para cantar una de las canciones de la hinchada.

La China Suárez acompañó a Mauro Icardi a observar un partido del Galatasaray

En su tercer viaje a Turquía, los fanáticos de la pareja con Mauro Icardi se preguntaron la posibilidad de que ambos convivan en el país europeo. En una entrevista con Gustavo Méndez para La Pasión, el nuevo ciclo de streaming de la Televisión Pública, la actriz dejó en suspenso la posibilidad.

“Veremos... No sé. Haremos malabares, no sé. Cuando llegue el momento lo veremos”, advirtió al respecto de la posibilidad. Aunque no se mencionó los motivos, la decisión está sujeta a la crianza de sus tres hijos Rufina, Amancio y Magnolia.