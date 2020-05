Beto Casella contó qué le recetaba Rubén Mühlberger

Beto Casella habló en Confrontados sobre su tratamiento con Rubén Mühlberger Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Beto Casella , otro de los famosos habitué de la clínica Mühlberger , contó su experiencia en Confrontados , por el nueve . "No recuerdo cómo llegué a la clínica, seguramente por algún colega que me habló bien, porque si no, no voy. Siempre me sentí bien y puedo dar fe de cómo les cambió la salud a Charly García y Diego Maradona. Charly llegó hecho pelota", señaló Casella

El conductor de Bendita , un clásico de elnueve, contó qué le recetaba Mühlberger: "Pastillas de vitamina D, krill, potasio, magnesio, antioxidantes, cromo, resveratrol. Todo preventivo. Casi todas son cosas que están en la farmacia y podés comprarlas hasta sin receta. Algunas eran cajitas comerciales y en otros casos eran frasquitos con preparados de él, que tenía el cartelito Clínica Mühlberger. Nunca mandé a analizar nada, la verdad. Tomé las pastillas con confianza y me sentía bien. Nunca sentí nada malo, ni siquiera un ardor de estómago. Esa es mi experiencia".

"¿Volverías a atenderte con él?", quiso saber Marina Calabró, conductora del programa. "Hay cosas que voy a querer averiguar antes de volver a atenderme -respondió Casella-, salvo que digan ahora que está todo bien con lo que pasó. Seguramente perdió la mitad de los pacientes", contó el animador y conductor radial, al tiempo que aseguró que siempre tuvo un trato "amoroso" con "el doctor".

Casella también se refirió a la promoción que en dicha clínica se hacía -y en programas de televisión a los que acudió Mühlberger como invitado- de un antiviral para el Covid-19?: "Fue confuso. Él está convencido de que tiene la manera de subir las defensas. Y es mejor si el virus te agarra fuerte de defensas". Por último, Beto Casella aseguró que nunca vio a Mühlberger fuera de la clínica. "No tengo un trato de confianza con él. Lo único que sí me contó es que había saldado las diferencias con su hermana, que también es médica y tiene su propia clínica", cerró.