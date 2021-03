Beto Casella fulminó a Yanina Latorre por postularse para conducir Bendita: “Prendo fuego el canal”

Beto Casella y Yanina Latorre están enemistados desde hace ocho años, y la tregua parece cada vez más lejana. Sin embargo, la panelista quiso plantar bandera blanca cuando supo que Horacio Pagani dio positivo en coronavirus y permanece internado en un clínica porteña. Como el periodista estuvo en Bendita (El Nueve) toda la semana, los integrantes del ciclo están en aislamiento hasta obtener los resultados del hisopado. En ese contexto, Latorre se ofreció para conducir el programa, pero la respuesta del conductor fue un rotundo rechazo.

En Los ángeles de la mañana (eltrece) hablaron sobre cómo será la emisión de esta noche del programa de Casella, ya que hasta el momento se desconoce quién podría reemplazar al conductor. La panelista Pía Shaw sugirió que sería Mica Viciconte la reemplazante, pero como ya había sido convocada para otro programa del mismo canal no estaba disponible.

Yanina Latorre se ofreció a conducir Bendita y Beto Casella le respondió sin filtro

“Le pregunté en el corte a Beto Casella cómo iban a hacer hoy y me dijo que a medida que van llegando esos resultados van a ver cómo hacen el programa; por ahí conduce el productor o le piden un favor a algún amigo”, contó Ángel de Brito. En un tono de humor Latorre interrumpió a sus compañeras y expresó: “Yo me ofrezco”.

Rápidamente las “angelitas” apoyaron a su colega y le aseguraron que le iría muy bien en la conducción. “Te digo que la romperíamos con el rating. Beto, pensalo, acá Ángel me presta una noche y la rompemos”, insistió Yanina.

Beto Casella contó un detalle bizarro de una audiencia con Yanina Latorre

“Pero se tienen que amigar antes, y te tenés que autocriticar, como una bandera blanca”, sugirió el conductor, como una clara referencia al conflicto que llegó incluso al plano legal en los últimos meses. “Yo no los jodo más, ellos a mí tampoco y hago de reemplazo natural, así Edith Hermida me termina de odiar”, auguró la panelista.

Latorre aceptó todas las condiciones y aseguró que incluso está dispuesta a presentar informes donde critiquen sus propias acciones. “Me autodefenestro; piensenlo en el canal si quieren medir hoy”, agregó. Mientras tanto, De Brito le consultó en vivo a Casella vía WhatsApp, y la respuesta a la proposición fue contundente.

“Acá me respondió. Me dice: ‘Primero prendo fuego Canal Nueve y voy en cana’. No acepta la propuesta. Te odia más a vos que vos a él”, comentó el conductor. “Quedó claro que el que me odia es él, porque yo estaba dispuesta a la reconciliación”, retrucó la panelista, dejando atrás el único intento de tregua que protagonizaron.

